+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुकुमवासी बस्तीमा चलेको डोजरबारे गगन– यो आतंक स्वीकार हुँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १५:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर आतंक देखाएको भन्दै उक्त कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
  • सभापति थापाले यस्तो क्रुर राज्य स्वीकार्य नभएको र यसले अन्य ठाउँमा पनि क्रुरता देखाउने चेतावनी दिएका छन्।
  • थापाले कांग्रेसले सुकुमवासी बस्तीलाई भोटको राजनीति नगर्ने र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने स्पष्ट पारे।

२३ वैशाख, काठाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर आतंक देखाएको भन्दै उक्त कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सुकुमवासी बस्तीमा चलेको डोजरलाई आतंकको संज्ञा दिँदै स्वीकार्य नभएको बताएका हुन् ।

‘यो डोजरको जुन आतंक छ । यो एक्सेप्टेबल हुँदैन,’ सभापति थापाले भने, ‘यो गलत छ । यस्तो निर्मम स्टेट ?’

क्रुर राज्यलाई ठीक छ भनियो भने ओलि राज्यले अन्य ठाउँमा पनि क्रुरता देखाउने उनको भनँइ थियो ।

‘यस्तो कठोर क्रुर स्टेट ठीक छ भनेर हामीले भन्यो भने भोलि अन्ततिर पनि स्टाटसले यस्तै क्रुरता राख्छ,’ सभापति थापाले भने ।

थापाले सुकुमवासी बस्तीका नागरिक देखाएर कांग्रेसलाई भोटको राजनीति गर्नु नरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘भोटको राजनीति गर्नु छैन, ती हाम्रा भोट बैंक पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामीले कर्तव्य पूरा गर्नु छ ।’

गगन थापा सुकुमवासी बस्ती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारप्रति गगन थापाका तीन आपत्ति

सरकारप्रति गगन थापाका तीन आपत्ति
संवैधानिक परिषद्‌मा आफ्ना मान्छे ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जालझेल गर्नुभयो : गगन थापा

संवैधानिक परिषद्‌मा आफ्ना मान्छे ल्याउन प्रधानमन्त्रीले जालझेल गर्नुभयो : गगन थापा
गगन–विश्व र पूर्णबहादुरबीच भेटवार्ता

गगन–विश्व र पूर्णबहादुरबीच भेटवार्ता
कांग्रेस सांसद्हरूलाई सभापति थापाले प्रशिक्षण दिने

कांग्रेस सांसद्हरूलाई सभापति थापाले प्रशिक्षण दिने
गगन थापाले पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई भेट्दै

गगन थापाले पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई भेट्दै
सत्य लेखेकै भरमा डराउनु नपर्ने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व : गगन थापा

सत्य लेखेकै भरमा डराउनु नपर्ने वातावरण बनाउनु सबैको दायित्व : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित