गगन थापाले पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई भेट्दै

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ८:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले २२ वैशाखमा नेता डा. शेखर कोइरालासँग बिहान १० बजे भेट गर्ने तयारी गरेका छन्।
  • सभापति थापाले बेलुका ५ बजे निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित भेट गर्ने स्रोतले जनायो।
  • थापाले ६ वैशाखमा गल्फुटारस्थित निवासमा खड्कासँग भेटघाट गरिसकेको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालासँग आज भेट्दैछन् ।

नेता कोइरालासँग अहिले बिहान र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्कासँग बेलुकी भेट हुने सभापतिका स्वकीय सचिव शंकर कुइँकेलले जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार कोइरालासँग बिहान १० बजे र खड्कासँग बेलुका ५ बजे भेटघाट हुने सम्भावना छ । यद्यपि भेटको समय र स्थान भने औपचारिक रुपमा खुलाइएको छैन ।

कोइरालासँग थापाले एक्लै भेट्ने र खड्कासँग उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहित भेट्ने स्रोतले जनायो ।

यसअघि ६ वैशाखमा सभापति थापाले गल्फुटारस्थित निवास पुगेर खड्कासँग भेटघाट गरेका थिए ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का शेखर कोइराला
