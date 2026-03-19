रास्वपासँग स्पष्ट बहुमत छ, तर खतरनाक भ्रममा छ : गगन थापा

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १६:००

  • नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि खतरनाक भ्रममा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
  • थापाले लोकतन्त्रमा 'रुल अफ ल' र 'रुल बाइ ल' दुई फरक कुरा भएको र कानुनको शासन अपेक्षित हुने बताउनुभयो।
  • उनले कांग्रेसलाई आगामी पाँच वर्ष सभ्य र विनम्र भएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डेट दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि खतरनाक भ्रममा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद् सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘यो सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, एउटा खतरनाक भ्रममा छ । डेमोक्रेसीमा रुल अफ ल र रुल बाइ ल दुईवटा फन्डामेन्टली फरक कुरा हुन्,’ सभापति थापाले भने, ‘कानुनको शासन र कानुनले शासन । झवाट्ट सुन्दै गर्दा एउटै लाग्छ । सुन्ने पनि झुक्किन्छ, सरकार पनि झुक्किन्छ । तर, यो फरक कुरा हो ।’

उनले लोकतन्त्रमा ‘रुल अफ ल’ अपेक्षित र वाञ्छिनीय हुने पनि बताए । ‘डेमोक्रेसीमा अपेक्षित के हुन्छ, वाञ्छिनीय के हुन्छ, रुल अफ ल । कानुनको शासन । यसले के भन्छ सरकार कानुनको सेवक हो,’ थापाले भने, ‘रुल बाइ लले के भन्छ सरकारका निम्ति कानुन एउटा लाठी हो । डण्डा हो, जतिखेर मन लाग्यो, तयतिखेर जसको टाउकोमा हिर्काए पनि हुन्छ ।’

सभापति थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएजस्तै कांग्रेसलाई पनि जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डेट दिएको बताए ।

‘रास्वपालाई ५ वर्षका निम्ति सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको छ । हामी चाहन्छौं उहाँहरूले प्राप्त गरेको म्यान्डेटअनुसार ठीक ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘तर, यही इलेक्सनले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई संघीय तहमा पाँच वर्षको निम्ति प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने म्यान्डडेड दिएको छ ।’

सभापति थापाले प्रतिपक्षको पनि आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताए । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले ठीक ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न नसके सरकारको काम जवाफदेहीतासहितको परिणाम पुर्‍याउने ठाउँमा लैजान नसकिने उनको भनाइ थियो ।

‘डेमोक्रेसीमा प्रतिपक्षले ठीक ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने सरकारको काम जवाफदेहीता सहितको परिणाम पुर्‍याउने ठाउँमा लैजान सकिँदैन,’ थापाले भने, ‘यसको काम प्रश्न गर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो, आवश्यकता परेको बेलामा प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्ने हो । विकल्प सुझाउने काम पनि हो ।’

उनले आगामी पाँच वर्षसम्म कांग्रेसले सभ्य र विनम्र भएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । सभापति थापाले कांग्रेसको विन्रमतालाई सरकारले कमजोरी ठान्न नहुने पनि बताए ।

‘पाँच वर्षको निम्ति म्यान्डेडअनुसार काम गर्नुपर्ने छ । हामी सभ्य भएर, विनम्र भएर नै प्रश्न गर्छौं । हामी खबरदारी पनि गर्छौं । हामी विकल्प पनि सुझाउँछौं,’ थापाले भने, ‘सरकारलाई यो पनि अनुरोध गर्छौं, हाम्रो विन्रमतालाई कमजोरी नठानियोस् । हामी नम्र छौं तर, कमजोर छैनौं । हामी दृढ छौं । हामी सहयोगी छौं । हामी सबै ठाउँमा अप्ठ्यारो पार्न आउँदैनौं । तर, हाम्रो जायज आवाज सुनिनुपर्छ भनने कुरामा त्यत्तिकै प्रष्ट छौं ।’

सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार लगाएर मधेशको भान्सामा राज्यले अवरोध खडा गर्‍यो : गगन थापा

सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिले अन्तत: दुर्घटनामा लैजान्छ : गगन थापा

लाचार भएर संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया ढिला भएको होइन : गगन थापा

सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक, गगन थापा पनि सहभागी (तस्वीरहरू)

अपेक्षा र उपलब्धिबीचको दूरी घटाउन नसकिएको गुनासोको समाधान लोकतन्त्रको विकल्प होइन : गगन थापा

असन्तुष्ट नेतालाई गगनले भने- हामी मिल्नैपर्छ, नमिलेर जाने कहाँ हो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

