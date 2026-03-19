बाँझो जमिन सुकुमवासीलाई लिजमा दिने वातावरण बन्नुपर्छ : सांसद सेन्दाङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १७:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल यथाशक्य उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
  • उनले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन सुकुमवासी नागरिकलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सुझाव दिएकी छन्।
  • सांसद सेन्दाङले विदेशमा रहेका युवालाई समेत कृषि र बाँझो जमिनसँग जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल यथाशक्य उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेक िछिन् ।

कृषकको लगानीका आधारमा सरकारले मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘अहिले तत्कालको लागि किसानलाई रासायनिक मलको आपूर्ति गरिदिनुपर्छ । कृषकले गरेको लगानीका आधारमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

सांसद सेन्दाङले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन सुकुमवासी नागरिकलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

विदेशमा रहेका युवालाई समेत कृषि र बाँझो जमिनसँग जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले सुकुमवासीको कुरा आएको छ । सरकारले बाँझो जमिनमा सुकुमवासी नागरिकलाई लिजमा दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ बिना लगानी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेशमबाट युवाहरूलाई समेत बाँझो जमिनसँग जोड्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गरी सुकुमवासी तथा युवा पुस्तालाई उत्पादनमुखी रोजगारी र कृषि शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

गीताकुमारी सेन्दाङ नेपाली काँग्रेस
Hot Properties

परिवर्तन नियम-कानुन बनाएर हुन्छ, एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन : गगन थापा

एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड

चिनी उद्योग संघले भन्यो- चिनी मौज्दात पर्याप्त छ, मूल्यवृद्धि हुँदैन

अहिलेसम्म ८० राष्ट्रले खेले फिफा विश्वकप, २०२६ मा चार नयाँ राष्ट्र डेब्यू गर्दै

अख्तियार प्रमुखसहित उच्च पदस्थलाई धम्क्याउने पाठकलाई थुनामा पठाउन आदेश

रुस-युक्रेनबीच ४१० जना युद्धबन्दी आदानप्रदान

