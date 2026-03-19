गगनको चेतावनी- वडा सभापतिले अद्यावधिकको काम नगरे अर्कोलाई जिम्मा दिन्छु

‘कुनै पनि तहको साथीले म यो काम गर्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईंहलाई धेरैधेरै धन्यवाद । नेक्स डे अर्को साथीलाई चिठ्ठी जान्छ । अर्को साथीले जिम्मा लिनुहुन्छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १६:०१

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले वडा सभापतिले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम नगरे अर्को व्यक्तिलाई जिम्मा दिने चेतावनी दिएका छन् ।

कास्कीको पोखरामा बिहीबार आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रीत प्रदेशस्तरीय भेला’ सम्बोधन गर्दै उनले सदस्यता अद्यावधिक विधानमा व्यवस्था भएको पार्टी काम भएको बताए ।

‘यो अपडेट गर्ने काम पार्टीको काम पनि हो, विधानको व्यवस्था पनि हो । यसमा तपाईंहरू सबैको मद्दत चाहिन्छ । कुनै पनि तहको साथीले म यो काम गर्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईंहलाई धेरैधेरै धन्यवाद,’ थापाले भने, ‘नेक्स डे अर्को साथीलाई चिठ्ठी जान्छ । अर्को साथीले जिम्मा लिनुहुन्छ । पार्टी कसैको कारणले रोकिँदैन ।’

सदस्यता अद्यावधिकको काम नगर्ने कसैलाई पनि पदबाट भने नहटाउने सभापति थापाको भनाइ छ । ‘मैले कसैलाई पदबाट हटाउने होइन । तर, जिम्मा अर्कोलाई दिने हो,’ उनले भने, ‘वडा सभापतिले गर्दिनँ भन्नुहुन्छ, मैले अर्को साथीलाई जिम्मा दिन्छु । त्यो साथीले गर्छ ।’

सभापति थापाले सदस्यता अद्यावधिकको समयावधि एक महिना थप गरिने पनि बताए । यसअघि कांग्रेसले १ वैशाखदेखि मसान्तसम्म अद्यावधिकको काम गरिने निर्णय गरेको थियो ।

गगनकुमार थापा नेपाली काँग्रेस
रुखबाहेक अन्त भोट हालेका नेतालाई केही समय जिम्मेवारी बाहिर राखिन्छ : गगन थापा

निर्वाचनपछि गगन थापा पहिलोपल्ट सर्लाही–४ मा

रचनात्मक सहयोग हुने भन्दै बालेनलाई गगनले दिए बधाई

गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

कांग्रेस सांसद बस्नेतले मागे सभापति थापाको राजीनामा

अमरेशसँग पराजित भए गगन

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

