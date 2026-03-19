+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सगरमाथाको चुचुरोमा मेस्सीको तस्वीर, भेटेरै उपहार दिने शेर्पाको इच्छा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते ११:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सगरमाथा आरोही पेम्बा शेर्पाले २०८२ वैशाख ३० गते पहिलो पटक सगरमाथा चुचुरोमा मेसीको तस्वीर पुर्‍याएका छन्।
  • शेर्पाले मेसीलाई भेटेर सगरमाथामा पुर्‍याएको ब्यानर उपहार दिन चाहेको जानकारी दिए।

३ जेठ, काठमाडौं । सगरमाथा आरोही पेम्बा शेर्पाले विश्वका चर्चित फुटबलर मेस्सीको तस्वीर सगरमाथाको शिखरमा पुर्‍याएका छन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ३८ वर्षीय शेर्पा २०८२ वैशाख ३० गते सगरमाथा चढ्न सफल भएका थिए । उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि सगरमाथा आरोण गर्ने पहिलो व्यक्ति समेत रहेका छन् ।

सोही समय उनले विश्वका सर्वोत्कृष्ट फुटबल खेलाडी मेस्सीको तस्वीर विश्वको सर्वोच्च शिखरमा पुर्‍याएका थिए । विश्वकप २०२६ नजिकै आइरहेको र मेस्सी पनि सो प्रतियोगिता खेल्ने तयारीमा रहेका बेला तस्वीर सार्वजनिक गरिएको शेर्पाले बताए । सगरमाथामा मेसीको तस्बिर पुर्‍याउने आफू पहिलो व्यक्ति भएको दावी उनको छ ।

उनको जादुमयी खेल र शालीन व्यक्तित्वले किशोर अवस्थादेखि नै आफ्नो ध्यान तानेको उनले सुनाए ।

उपाधिनजिकै पुगेर कयौं पटक हार खाँदा पनि धैर्य गरी अघि बढ्ने मेस्सीको साहसबाट आफूले समेत जीवनमा धेरै प्रेरणा लिएको शेर्पा बताउँछन् । ‘दुवै मिर्गौला फेल भएर डायलासिसको भरमा बाँचिरहँदा मैले पनि पटक–पटक जीवनदेखि हरेश खाएँ’ शेर्पा भन्छन्, ‘तर मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि दोस्रो जीवन पाएँ र स्वस्थ भएर सगरमाथा चुचुरोसम्म पुग्न सफल भएँ ।’

२०२२ को कतार विश्वकपमा मेसीको कप्तानीमा रहेको अर्जेन्टिनाले उपाधि जित्दा शेर्पाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएको करिब २ महिना भएको थियो। 

यो पनि पढ्नुहोस

जापानबाट फर्किएकै दिन भत्कियो सपना, मृत्यु जितेर सर्वोच्च शिखरमा

मेस्सी खुसीले हाँसेको र रोएको दृश्य उनले टिभीमार्फत हेर । कयौं असफलतापछि हात लागेको मेस्सीको जीवनकै सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो त्यो । ती दृश्यहरू हेरिरहँदा शेर्पाका आँखाबाट हर्षका आँसु बगे ।

त्यही कुराले पनि आफूलाई हिमाल चढ्ने प्रेरणा मिलेको उनको भनाइ छ । ‘मैले सोचें– वर्षौंसम्म धैर्यता गरेर मेसीले विश्वकप जित्न सक्छन् भने, मैले किन हिमाल चढ्न नसक्ने ?’ शेर्पा भन्छन्, ‘त्यो हौसलासहित शरीरमा बुबाले दिएको मिर्गौला र हातमा मेस्सीको फोटो भएको ब्यानर बोकेर सगरमाथाको चुचुरोमा पुगें ।’

मेस्सीले विश्वकप ट्रफी चुम्दै गरेको तस्वीर उनले सगरमाथाको शिखरमा पुर्‍याएका थिए ।

मेस्सीलाई भेटेरै सगरमाथामा पुर्‍याएको उक्त ब्यानर उपहार दिने इच्छा रहेको शेर्पाले सुनाए । ‘मेरो एउटा चाहना छ, मेसीलाई प्रत्यक्ष भेटेर, आउँदो जन्मदिनको अवसरमा यो ऐतिहासिक ब्यानर उपहार स्वरूप हातमा सुम्पिने सोचमा छु’ शेर्पाले भने ।

सोलुखुम्बुको दूधकोशी गाउँपालिका स्थायी घर भएका शेर्पाको २०७६ सालमा दुवै मिर्गौला फेल भएको पत्ता लागेको थियो । २०७९ कार्तिक २ गते भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।

त्यसको साढे २ वर्षपछि उनी सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भए ।

मेसी शेर्पा ‍सगरमाथा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस : ‘नदेखिने तर घातक समस्या’का रुपमा बढ्दै

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस : ‘नदेखिने तर घातक समस्या’का रुपमा बढ्दै
अमेरिकाको कोलोराडोमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित नेपाल डे परेड

अमेरिकाको कोलोराडोमा सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित नेपाल डे परेड
सिरहामा झाडीमा लुकाएको २७६ किलो गाँजा बरामद

सिरहामा झाडीमा लुकाएको २७६ किलो गाँजा बरामद
नेपालगन्ज म्याराथनलाई एम्सको प्रतिष्ठित अवार्ड

नेपालगन्ज म्याराथनलाई एम्सको प्रतिष्ठित अवार्ड
लोमान्थाङबाट ५९० कार्टुन भेपसहित ३ जना पक्राउ

लोमान्थाङबाट ५९० कार्टुन भेपसहित ३ जना पक्राउ
दुई दिनमा तोलामा साढे ८ हजार घट्यो सुन

दुई दिनमा तोलामा साढे ८ हजार घट्यो सुन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित