+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
सिनेमा :

मुठ्ठीमा राख्न सकिन्छ त ‘एक मुठ्ठी बादल’?

फिल्ममा उठान गर्न खोजिएको गम्भीर विषय र गरिएको प्रस्तुतीबीच विरोधाभास छ । भनौं, फिल्मले अंगाल्नुपर्ने न्यूनतम दृष्टिकोणको सट्टा अनावश्यक जटिलता थपेको छ ।

0Comments
Shares
सापेक्ष सापेक्ष
२०८३ जेठ ३ गते १९:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म \'एक मुठ्ठी बाँदल\'ले मध्यम वर्गीय नेपाली परिवारमा महिला स्वतन्त्रता र सामाजिक नियमको द्वन्द्व चित्रण गरेको छ ।
  • फिल्मकी मुख्य पात्र माइलीले परिवार र हुनेवाला श्रीमानसँगको सम्बन्धमा असन्तुष्टि देखाएकी छिन् र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको खोजीमा छिन्।

माइली आफ्नो जीवनकै महत्त्वपूर्ण मोडमा छिन् । ११ नम्बर वडा कार्यालयमा उनको विवाह दर्ता हुँदैछ । वडासचिवले अक्षरश: पत्र पढ्दा माइलीका बुबा र हुनेवाला श्रीमान् मुस्कुराइरहेका छन् । वडा सचिवको निर्देशन मान्न माइलीका हुनेवाला श्रीमान् तुरुन्त तयार भइरहेका छन् । तर, पत्रमा औंठा छाप लगाउन, वडा सचिवको कुरा सुन्न माइलीमा कुनै रुचि छैन ।

त्यहाँ जे भइरहेको छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा माइली छैनन् । उनको अनुहारमा खुसी छैन । माइली त्यसबेला मात्र मुस्कुराउँछिन्, जब उनी हुनेवाला श्रीमानसँग छुट्टिएर आफ्नो गाडीमा हुन्छिन् । नत्र त उनका ती श्रीमानले वडा कार्यालयमा बोल्न नखोजेको कहाँ थियो र ! उनको कुरामा माइलीले कुनै रुचि देखाउँदिनन् ।

वडा कार्यालयको काम सकेपछि उनीहरू रातो र सेतो रङको फरक-फरक कारमा अलग-अलग दिशा लाग्छन् । त्यसपछि मात्र माइली हाँस्छिन् ।

000

यसरी सुरु हुने ‘एक मुठ्ठी बाँदल’ एउटा ‘मध्यम वर्गीय नेपाली परिवार’को कथा हो । पारिवारिक ड्रामा र नारीवादी फिल्म पनि भन्न सकिन्छ। फिल्मबारे समष्टिगत रूपमा खोतल्नुअघि नामबाटै विषयवस्तुमा छिरौं ।

एक मुठ्ठी बाँदल- यो नाम निकै काव्यात्मक सुनिएको छ । बिम्बात्मक छ भन्ने त नामबाटै थाहा हुन्छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा फिल्मकी लेखक/निर्देशक सहारा शर्माले यो नामको अर्थ खुलाउने कोसिस गरेकी थिइन् । ‘हाम्रो समाजमा महिलाहरूले सपना देख्न पाउँछन्/पाउँदैनन् ? यदि सपना देखिहाले उनीहरूले त्यसलाई समात्न पाउँछन्/पाउँदैनन् ? भन्ने प्रश्न’ को बिम्ब हो । किनकि मुठ्ठीमा बादल राख्न असम्भव छ । राखिहाले अस्थायी मात्र हुन्छ ।

नाम नै यति बिम्बात्मक भएको यो फिल्मले ती प्रश्न आफ्नो कथामार्फत साँच्चै उठाउन सकेको छ त ? फिल्मको कथा आँचल शर्माले निभाएको पात्र माइलीबाट धेरै ठाउँ अघि बढेको छ । माइली पढेलेखेकी युवती हो । ऊ अमेरिकासमेत गएर फर्किसकेकी छे । फिल्ममा अमेरिकालाई मध्यम वर्गीय परिवारको सपनाको रूपमा देखाएको छ ।

घरपरिवारसँग माइलीको सम्बन्ध ठीकठाक छ । असाध्यै राम्रो पनि छैन, असाध्यै बिग्रेको पनि छैन । तर, परिवारले पछ्याउने नियमहरू, लिखित हुन् या अलिखित, तीबारे उनमा प्रश्न धेरै छन् । आमाबुबाले भाइ र आफूमा गर्ने फरक व्यवहार उनलाई पच्दैन । जेठी दिदीसँगको सम्बन्ध पनि ठीकठाक छ । उनीहरू दुवैले सुखद् बाल्यकाल बिताएका हुन्छन् । तर, दिदीको विवाह पछि त्यो सम्बन्धमा केही समस्या आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एक मुठ्ठी बादल : ‘फेमिनिस्ट’ फिल्म जसले घरभित्र अस्तित्व खोज्छ (भिडियो)

त्यस्तै माइली अलि जिद्दी, घरका समस्याहरू आफैंले सुल्झाउन सक्ने र मनमा लागेको कुरा फ्याट्ट भनिहाल्न सक्ने पात्र पनि हो । पूरा परिवार उनकै विवाहको तयारीमा जुटिसकेको छ । जुन विवाहमा उनको फिटिक्कै रुचि देखिँदैन । यद्यपि आफन्तहरू आइरहेका छन् । घरमा झिलिमिली बत्ति बलिरहेको छ । तर, माइली एक रत्ती खुसी छैनन् । खुसीको नाटक मात्र गरिरहेकी छिन् । जेठी दिदी र भाइसँग अलिअलि खुल्न खोज्छिन्, तर त्यहाँ पनि माइली पूरा खुल्न सक्दिनन् ।

अनि, माइली एकान्त समय बिताउन जान्छिन् । त्यहाँ उनी अलि खुलेर मुस्कुराउँछिन् । तर, त्यो मुस्कान धेरै समयसम्म टिक्दैन । बरु त्यहाँ उनले अघि भर्खरै आमाले लगाइदिएको सुनको चुराबाला फुकाल्छिन् ।

जोसँग विवाह हुँदैछ, माइलीसँग उनको चिनजान २ वर्ष पुरानो हो । ती पुरुष पात्रसँग माइलीको परिवार पनि खुसी छन् । तर माइली छैन । किन छैन ? कथामा यो कुरा स्पष्टसँग खुल्न सकेको छैन । खुल्न सकेको भए राम्रो हुने थियो ।

फिल्मले अर्को एउटा गम्भीर दार्शनिक प्रश्न उठाएको छ: के हाम्रा परम्परागत संस्कारहरूले पछिल्ला पुस्ताको मनलाई शान्ति दिन सक्छन् ?

कथा अनुसार ती पुरुष पात्र र माइलीको आधारभूत सोच नै मिल्दैन । ती पुरुष पात्र पढेलेखेका भए पनि पृतिसत्तामक सोच राख्ने छन् । सायद यो कुरासँग माइली सहसत छैन । अर्को घरको आर्थिक हैसियत पनि कारण हो । माइलीको परिवार तराईंको कुनै गाउँमा बस्छन् । ती पुरुषको परिवार काठमाडौंमा । त्यो विभेद सायद माइलीलाई मन पर्दैन ।

अर्को रह्यो, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा । माइली अलि स्वच्छन्द रहन खोज्ने पात्र हुन् । त्यसमा दिदी, भाइ, आमा, बुबा र अन्य आफन्तको भूमिका के हुन्छ ? उनीहरूले माइलीको सोचलाई बुझ्न सक्छन्/सक्दैनन् ? यी यस्ता पोका फुकाल्दै माइलीको घरको भित्री कथा फिल्ममा भनिएको छ ।  तर के माइलीको परिवारले एउटा समग्र ‘मध्यम वर्गीय नेपाली परिवार’को कथा भन्न सकेको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ पनि दर्शकलाई ।

यति भनौं, यो फिल्म नेपाली समाजको एउटा जटिल मोडको चित्रण गर्ने प्रयास हो । यसका लागि निर्देशक/निर्माताले जुन शैलीमा फिल्म बनाउन आँट गरेका छन्, त्यो सह्रानीय छ । यो फिल्मको सबैभन्दा बलियो र केन्द्रीय पक्ष भनेको यसले चित्रण गरेको दुई पुस्ताबीचको द्वन्द्व हो । यो द्वन्द्व उमेर, पुराना मूल्यमान्यता र आधुनिक सोचबीचमा देखिन्छ ।

फिल्ममा नयाँ पुस्ता, पुराना नियम र परम्पराप्रति निकै आवेगी र विद्रोही देखिएका छन् । उनीहरूलाई पुराना नियमहरू एक प्रकारको बोझ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, फिल्मले सफल विद्रोह देखाउन सकेको छैन । नयाँ पुस्ताले पुराना नियमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि तिनीहरूलाई पूर्णरूपमा जित्न वा उछिन्न सकेको छैन । यति भनौं, फिल्मको लामो अवधिभर एउटा निर्णयमा अडिग रहेकी माइली पनि यही लयमा जान्छिन् ।

अर्कोतर्फ, पुराना परम्परा र संस्कारहरू अब पहिला जस्तो सबल र प्रभावकारी रहेका छैनन् भन्ने फिल्ममा देखिन्छ । यो एउटा यस्तो अवस्था हो, जहाँ पुराना कुराहरू मर्दैछन् तर नयाँ कुराहरू पूर्णरूपमा जन्मिन वा स्थापित हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा दुवै पुस्ता एउटा अलमलमा बाँच्नुपरेको छ।

फिल्मले समाजमा रहेका ‘नलेखिएका नियमहरू’ को खतरनाक पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ । कानुनमा लेखिएका नियमहरू भन्दा पनि समाज र संस्कृतिले थोपरेका अदृश्य नियमहरूले जीवनलाई बढी नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । यी नियमहरूले सांस्कृतिक दायित्वलाई बढावा दिन्छन् ।

फिल्मका पात्रहरू यस्ता सांस्कृतिक बन्धनहरूबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । उदाहरणका लागि, रोटी गोलो नै बनाउने । पुरुष पात्रहरूले खाइसकेपछि मात्र महिलाले खाने, गरगहनादेखि, नाक, कान छेड्ने परम्परागत आदि ।

फिल्मले अर्को एउटा गम्भीर दार्शनिक प्रश्न उठाएको छ: के हाम्रा परम्परागत संस्कारहरूले पछिल्ला पुस्ताको मनलाई शान्ति दिन सक्छन् ? फिल्ममा भने त्यस्ता परम्पराहरूले नयाँ पुस्ताको आन्तरिक रिक्ततालाई भर्न सकेको देखाइदैन । उनीहरू सबैमा एउटा खोक्रोपन छ ।

त्यस्तै समाज एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा रूपान्तरण हुँदा त्यसले व्यक्तिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा पनि फिल्मको एउटा मुख्य पाटो हो । पात्रहरूमा निरन्तरको टाउको दुखाइ र तनाव देखिएको छ, जुन सामाजिक संक्रमणको उपज हो ।

फिल्मले पितृसत्ताको मुद्दालाई पनि उठाउन खोजेको छ । तर, यो मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकेको छैन । धेरै विषय र पात्रहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा फिल्मले कुनै एउटा निश्चित दिशा लिँदैन । फिल्मलाई कलात्मक बनाउने नाममा वास्तविकता निकै अतिरञ्जित हुन पुगेको छ ।

फिल्ममा उठान गर्न खोजिएको गम्भीर विषय र गरिएको प्रस्तुतीबीच विरोधाभास छ । भनौं, फिल्मले अंगाल्नुपर्ने न्यूनतम दृष्टिकोणको सट्टा अनावश्यक जटिलता थपेको छ ।

सायद त्यसभन्दा माथि उठेर निर्देशक/निर्माताले सोचेको भए यो फिल्म धेरै अब्बल हुने थियो । त्यो अभाव हुँदा निर्माता/निर्देशकको अन्तर्य वा नियत वास्तवमै गहिराइमा पुग्ने थियो कि थिएन भन्ने कुरामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको छ ।

तर, नयाँ शैली, नयाँ विधा, पात्रहरूको मनोविज्ञान, सिनेम्याट्रोग्राफीको हकमा भने तपाईंले केही बढी पाउनुहुने छ ।

‘एक मुठ्ठी बाँदल’ सिनेमा
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्वर्णिम संयोग : पहिले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति धकेले, अहिले तयारी अवधि सार्न सिफारिस

स्वर्णिम संयोग : पहिले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति धकेले, अहिले तयारी अवधि सार्न सिफारिस
राष्ट्रपतिसँग पूर्णबहादुरको असन्तुष्टि- २४ गतेयताको दुर्गतिमा केके भूमिका खेल्नुभो, अहिले भन्दिनँ

राष्ट्रपतिसँग पूर्णबहादुरको असन्तुष्टि- २४ गतेयताको दुर्गतिमा केके भूमिका खेल्नुभो, अहिले भन्दिनँ
प्राथमिकतामा छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने मुद्दा

प्राथमिकतामा छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने मुद्दा
रास्वपा सरकार : दलितसँग मुखले माफी, नीतिले झन् अनुदार

रास्वपा सरकार : दलितसँग मुखले माफी, नीतिले झन् अनुदार
घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि

घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि
उच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्छ ?

उच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित