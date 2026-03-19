विराटनगरको ग्रिनक्रस हस्पिटलमा मृतकको कानबाट सुन गायब

उपचारका क्रममा उनको दुवै कानमा सुनका मुन्द्रा थिए । मृत्युलगत्तै एकाएक दुवै कानमा रहेको एक तोला सुनको मुन्द्रा गायब भयो ।

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ जेठ ३ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगरको ग्रिनक्रस हस्पिटलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको कानबाट सुन गायब भएको छ।
  • अस्पताल प्रशासनले सीसी क्यामेरा फुटेज जाँचपछि सुन हराएको पुष्टि गरेको छ।
  • अस्पतालले मृतक परिवारलाई एक तोला सुन बराबरको चेक काटेर क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेको छ।

३ जेठ, विराटनगर । विराटनगरको ग्रिनक्रस हस्पिटलमा एक मृतकको कानबाट सुन गायब भएको छ । विराटनगरको रंगेली रोडस्थित ग्रिनक्रस हस्पिटलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलाको कानबाट सुन गायब भएको हो ।

विष सेवनबाट बिरामी परेकी उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–७ की ४० वर्षीया सबिना दनुवारलाई आफन्तले जेठ १ गते ग्रिनक्रस हस्पिटलमा भर्ना गरेका थिए । उपचारका क्रममा आइतबार बिहान उनको मृत्यु भएको थियो ।

उपचारका क्रममा उनको दुवै कानमा सुनका मुन्द्रा थिए । मृत्युलगत्तै एकाएक दुवै कानमा रहेको एक तोला सुनको मुन्द्रा गायब भयो । आफन्तले कानको मुन्द्रा हराएको विषयमा प्रश्न गरे । सुरुमा अस्पताल प्रशासनले सुनको मुन्द्रा हराएको स्वीकार गर्न मानेन । आफन्तले उपचारका क्रममा राखिएको अवस्थाको भिडियो देखाएपछि अस्पतालमा खैलाबैला मच्चियो ।

अस्पताल प्रशासनले सीसी क्यामेरा फुटेज जाँच गरेपछि सुन हराएको पुष्टि भएको मृतक परिवारका एक सदस्यले बताए । बिरामीको मृत्यु घोषणाअघि पर्दा लगाएर ईसीजी गर्ने क्रममा सुन चोरी भएको परिवारका सदस्यको आशंका छ ।

पीडित परिवारले खबर गरेपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो । प्रहरी पुगेपछि अस्पताल प्रशासनले हराएको सुनको क्षतिपूर्ति मृतक परिवारलाई दिन तयार भयो । अस्पताल प्रशासनले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्ने भन्दै मृतक महिलाका परिवारका सदस्यलाई एक तोला सुन बराबरको चेक काटेर दिएका छन् ।

यता, अस्पताल सञ्चालकले भने घटनाको विषयमा इन्कार गरे । अस्पताल सञ्चालक कृष्ण खवासले मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीलाई बुझाएको बताए । आफू बाहिर रहेको बताउँदै उनले सुन चोरी भएको विषयमा बोल्न मानेनन् ।

मोरङ प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालले लासबाट सुन चोरी भएको विषयमा सूचना आएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए ।

हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

घरजग्गामा कर्जा वृद्धि ऋणात्मक, आयात क्षेत्रमा उच्च वृद्धि

कर प्रणाली सुधारमा महालेखाका ९ सुझाव : नीतिगत स्थायित्व अत्यावश्यक

एकसाथ २४ सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

१० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ४५ अर्ब ३२ करोड

ट्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु

जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री कार्यालय मर्मत गरिँदै (तस्वीरहरू)

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

