‘धन्यवाद’ र ‘कृपया’ भन्दा च्याट जीपीटीलाई करोडौँ डलर घाटा

११ वैशाख, काठमाडौं। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबटसँग नम्र भएर बोल्दा त्यसले ठूलो आर्थिक तथा वातावरणीय क्षति गर्ने खुलासा भएको छ ।

च्याट जीपीटी निर्माता कम्पनी ओपन एआईका सीईओ साम अल्टम्यानका अनुसार प्रयोगकर्ताहरुले च्याट जीपीटीसँग प्लिज र थ्यांक यू भन्दा कम्पनीलाई वर्षेनी करोडौँ डलर रकम घाटा लागिरहेको छ ।

सोसल मिडिया प्लाटफर्म एक्समा एकजना प्रयोगकर्ताको जिज्ञासाको जवाफमा अल्टम्यानले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

@tomieinlove नामक एक एक्स प्रयोगकर्ताले एआई मोडेलसँग प्लिज र थ्यांक यू भन्दा ओपन एआईले विद्युत खर्चमा कति गुमाएको होला ? भन्ने जिज्ञासा सहित एक्समा पोस्ट गरेका थिए ।

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models.

— tomie (@tomieinlove) April 15, 2025