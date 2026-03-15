बोदेबरसाईनका संस्थागत विद्यालयमा आइतबारको सट्टा शुक्रबार बिदा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते ११:४०

९ जेठ, सप्तरी । सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका केही संस्थागत विद्यालयहरूले संघीय सरकारको निर्णयविपरीत आइतबारको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्दै शुक्रबार बिदा दिने र आइतबार विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारले देशभरका विद्यालयमा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरेपछि सरकारी तथा अधिकांश विद्यालयहरूले सो नियम पालना गरिरहेका छन् । तर, बोदेबरसाईनका केही निजी विद्यालयहरूले भने आफ्नो अनुकूल समयतालिका बनाएर आइतबार कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

स्थानीय अभिभावकहरूका अनुसार विद्यालयहरूले शुक्रबार बिदा दिँदै आइतबार नियमित रूपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकसमेत अन्योलमा परेका छन्। ‘सरकारले दिएको बिदा विद्यालयले मनपरी रूपमा हटाउन मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्न अभिभावकहरूले उठाएका छन्।

विद्यालय प्रशासनले भने मुस्लिम समुदायको जुम्मा नमाजलाई ध्यानमा राखेर शुक्रबार बिदा दिने गरिएको बताउने गरेका छन्। तर, संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी नियम तथा स्थानीय तहको निर्देशनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गर्नु उचित नभएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

स्थानीयवासीहरूले नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले निजी विद्यालयहरूको अनुगमन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नियमअनुसार विद्यालय सञ्चालन नभए शिक्षा क्षेत्रमा अव्यवस्था बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बोदेबरसाईन नगरपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुदशाखा प्रमुख राम सागर यादवले शाखाले शुक्रबार विद्यालय बन्द गरेर आइतबार संचालन गर्न अनुमानित नदिइएको बताउदै यस्तो गरेको पाएमा शाखाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

