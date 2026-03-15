+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पार्टी बैठकमा भएका विषयलाई अतिरञ्जित बनाइयो : एमाले उपमहासचिव भट्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले सचिवालय बैठकमा भएका विषयहरू अतिरञ्जित रूपमा बाहिरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
  • उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने उपाध्यक्षहरूको धारणा नभएको र नेताहरूको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको भट्टले बताए।
  • भट्टले बैठकमा विभिन्न प्रवृत्ति आउँछन् तर पार्टीको मुख्य लाइनभन्दा बाहिर बोल्न नहुने स्पष्ट पारे।

९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले पार्टीको सचिवालय बैठकमा भएका विषयहरू अतिरञ्जित ढंगबाट बाहिरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको दोस्रो दिनको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हिजो कयौं बैठकमा भएका चिजहरू अतिरञ्जित पाराले बाहिर आएका छन्,’ उनले भने ।

हिजोको बैठकमा धारणा राखेका ४ जना उपाध्यक्षले पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोजेका थिए ।

उनीहरूले अब पार्टी ओलीबाट नचल्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न भनेका थिए ।

तर, उपमहासचिव भट्टले भने त्यस्तो नभएको बताउँदै उल्टै नेताहरूको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए ।

‘म जुन स्कुलिङबाट आएको छु, हरेक चिज बैठकमा गरिने कुरा त्यहाँ भित्र विभिन्न प्रवृत्ति आउँछन् । ती प्रृवृत्तिमा बोल्ने, भन्ने लागेका विषय हुन्छन्, त्यसलाई हामीले पार्टीको जे मुख्य लाइन हो, त्यो भन्दा बाहिर बोल्न हुँदैन,’ उनले भने ।

उपमहासचिव नेकपा‍ एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित