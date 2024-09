क्यानडा सरकारलाई वामपन्थी दलको समर्थन फिर्ता

२० भदौ, काठमाडौं । क्यानडाको वामपन्थी दल न्यु डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी)ले प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

एनडीपीका नेता जगमित सिंहले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् । उनले ट्रुडोको लिबरल पार्टी कमजोर र स्वार्थी भएकाले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएको एक भिडियोमा उनले भनेका छन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी दिइसकेका छौं । लिबरल पार्टीका नेताहरु यति कमजोर र स्वार्थी भए कि उनीहरु क्यानडाका जनताका लागि लड्न सकेनन् ।’

सन् २०२२ मा भएको एक सम्झौताका आधारमा लिबरल पार्टीलाई एनडीपीले साथ दिएको थियो । तर सत्ता साझेदारी भने गरेको थिएन ।

ट्रुडोलाई अढाइ वर्षदेखि एनडीपीले समर्थन गरेको थियो । सोही समर्थनका कारण उनी सरकारको नेतृत्वमा टिकिरहेका थिए । अहिले समर्थन फिर्ता लिएका कारण उनी संकटमा परेको बीबीसीले जनाएको छ ।

The deal is done.

The Liberals are too weak, too selfish and too beholden to corporate interests to stop the Conservatives and their plans to cut. But the NDP can.

Big corporations and CEOs have had their governments. It’s the people’s time. pic.twitter.com/BsE9zT0CwF

— Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) September 4, 2024