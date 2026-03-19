+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तानेर लगनखेल पुर्‍याइयो (तस्वीरहरू)

ललितपुरको विभिन्न भाग घुमाउँदै रथलाई तानेर मंगलबार लगनखेल पुर्‍याइएको हो ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख १५ गते १८:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तानेर ललितपुरको लगनखेल पुर्‍याइएको छ।
  • रथपूजाका लागि लगनखेलमा भक्तजनहरूको ठूलो भिड लागेको थियो।
  • रथयात्राले वर्षा र सहकालको देवता मत्स्येन्द्रनाथको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व झल्काउँछ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तानेर ललितपुरको लगनखेल पुर्‍याइएको छ ।

ललितपुरको विभिन्न भाग घुमाउँदै रथलाई तानेर मंगलबार लगनखेल पुर्‍याइएको हो ।

रातो मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्राको एक महत्त्वपूर्ण चरण मानिने ‘रथ पूजा’ का लागि लगनखेलमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको ठूलो भिड लागेको थियो ।

रथमा पूजाअर्चना गरी मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । जसका कारण उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट सर्वसाधारण भक्तजनहरू लगनखेलमा जम्मा भएका थिए । रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालको देवताको रूपमा पुजिन्छ । 

नेपाल उपत्यकाको जीवन्त संस्कृतिमा मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्राको स्थान निकै उच्च छ ।

किंवदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा कान्तिपुरमा भीषण खडेरी परी जनताले निकै कष्ट भोग्नुपरेको थियो । त्यसबेला भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव र कान्तिपुरका तान्त्रिक वन्धुदत्तले भारतको कामरूप कामाख्याबाट मत्स्येन्द्रनाथलाई नेपाल ल्याएका थिए । उनको आगमनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पर्याप्त वर्षा भएको र खडेरी हटेको विश्वास रही आएको छ । त्यसैले, उनको रथयात्रालाई ‘वर्षा र सहकालको पर्व’ का रूपमा मनाइन्छ ।

लगनखेलमा हुने रथ पूजाको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व छुट्टै छ । यहाँ रथ पुग्दा हुने पूजा र यहाँको चार नारायण मन्दिरसँगको परम्परागत सम्बन्धले नेपालको प्राचीन संस्कृति र धार्मिक सद्भावलाई झल्काउँछ ।

यो उत्सव केवल धार्मिक समारोह मात्र नभई ललितपुरवासीहरूका लागि सामाजिक एकताको प्रतीक पनि बनेको छ ।

सोमबार राति लगनखेलमा रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई राँगा, बोका, हाँसको अण्डाको बली दिइएको थियो ।

रातो मत्स्येन्द्रनाथ
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित