+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेन लक्षित गगनको प्रश्न– लोकप्रिय छु भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १६:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले बाँधेको स्मरण गराउनुभएको छ।
  • सभापति थापाले प्रधानमन्त्री लोकप्रिय भएर मनलाग्दी निर्णय गर्न नपाउने र सरकारको सीमितता रहेको बताउनुभयो।
  • थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको म्यान्डेट कांग्रेसले सम्मान गरेको र कांग्रेसले चुनाव जन्माएको उल्लेख गर्नुभयो।

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले बाँधेको स्मरण गराएका छन् ।

सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार आयोजित ‘प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय भेला’ सम्बोधन गर्दै उनले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई संविधान स्मरण गराएका हुन् ।

‘सरकार र प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न । कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न । सरकारको प्रधानमन्त्रीका पनि सीमा छन्,’ थापाले भने, ‘सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि कानूनले बाँधेको छ । सरकारलाई पनि संविधानले बाँधेको छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ तर्फ लक्षित गर्दै लोकप्रिय भएकै आधारमा मनलाग्दी गर्न नपाइने पनि बताए । ‘म शक्तिशाली छु, म लोकप्रिय छु भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ ?,’ सभापति थापाले प्रश्न गरे ।

सरकारले सुकुमवासीको घर–बस्ती भत्काइरहेको प्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘मलाई लहड चल्यो भनेर एका बिहानै डोजर लगेर सुकुम्बासीको बस्ती भत्काउनु पाउँछु ? पाउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई झोक चल्यो भनेर दिनदहाडै वयवसायीलाई उठाइ दिने ?’

सभापति थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनबाट पाएको म्ष्यान्डेटको कांग्रेसले सम्मान गरेको पनि बताए ।

‘रास्वपाले ५ वर्षका निम्ति संघीय सरकार चलाउन पाउने म्यान्डेट पाएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई हामी पूर्णरुपमा सम्मान गर्छौं ।’

सभापति थापाले कांग्रेस चुनावबाट आएको नभएर कांग्रेसले चुनावलाई जन्माएको पनि टिप्पणी गरे ।

‘चुनावले जन्माएको पार्टी होइन कांग्रेस वा बेलायतमा जस्तो संसद्ले जन्माएको पनि होइन । यो पार्टीले चुनाव जन्माएको हो,’ उनले भने, ‘धेरै चुनावले जन्माएका पार्टीहरू छन् । हामीले चुनाव जन्माएका हौं । हामी यो बाटोबाट आएका हौं ।’

गगन बालेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित