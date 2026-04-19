लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा हिट वेभको चेतावनी : तापक्रम ४० डिग्री नाघ्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका भूभागमा आगामी तीन दिन अत्यधिक गर्मी र ४० डिग्री सेल्सियस वा बढी तापक्रमको चेतावनी जारी गरेको छ।
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दाङ, बाँके, बर्दिया, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सूचीमा राखेको छ।
- तातो लहरबाट जोगिन प्राधिकरणले घरभित्र बस्ने, पानी प्रशस्त पिउने, हल्का कपडा लगाउने र स्वास्थ्य समस्या देखिए अस्पताल जाने सुझाव दिएको छ।
९ जेठ, काठमाडौं । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका भूभागमा आगामी तीन दिन अत्यधिक गर्मी हुने र तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी पुग्न सक्ने पूर्वानुमान गर्दै सरकारले हिट वेभ अर्थात् तातो हावाको लहरको चेतावनी जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार एक विशेष सतर्कता सूचना जारी गर्दै ती क्षेत्रमा मध्यम स्तरको तातो लहरको सम्भावना रहेको जनाएको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बुलेटिनलाई आधार मान्दै प्राधिकरणले आजदेखि पर्सिसम्म दिउँसोको समयमा अत्यधिक गर्मी हुने बताएको छ।
अत्यधिक गर्मी र तातो हावाको लहरले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा जिल्लालाई उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सूचीमा राखेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, सतर्क रहनुपर्ने जिल्लाहरूमा दाङ, बाँके, बर्दिया, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् । यसैगरी कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, अछाम, डडेल्धुरा र बैतडीलाई अद्यावधिक (नियमित जानकारी लिनुपर्ने) जिल्लाको सूचीमा राखिएको छ।
के हुन्छ अत्यधिक गर्मीको असर ?
प्राधिकरणका अनुसार अत्यधिक गर्मीका कारण थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशी दुख्ने र बान्ता हुने जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्।
तातो हावाबाट कसरी जोगिने ?
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतद्वारा जारी सूचनामा तातो लहरबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई निम्न उपायहरू अपनाउन अपिल गरिएको छ :
- चर्को घाम लागेको बेला वा दिउँसो सकेसम्म घरभित्रै बस्ने।
- बाहिर निस्कनै परे छाता ओढ्ने वा पातलो कपडाले टाउको ढाक्ने।
- खुकुलो, शीतल हुने हल्का रङको कपडा लगाउने।
- प्रशस्त पानी पिउने र बेलाबेला चिसो पानीले नुहाउने।
- धेरै चिनी नहालेको सर्बत, कागती पानी र फलफूल खाने। धेरै पसिना आएमा जीवनजल पिउने।
- सकेसम्म जंक फुड नखाने, घरमै बनाएको ताजा खानेकुरा खाने।
- खेतबारी वा बाहिरको काम बिहान गर्मी बढ्नुअघि वा दिउँसो शीतल भएपछि मात्रै गर्ने।
- बालबालिकालाई चर्को घाममा खेल्न नदिने।
- ज्येष्ठ नागरिक र मुटु, फोक्सो, मिर्गौलासम्बन्धी रोग भएकालाई गर्मीले छिटो असर गर्ने हुँदा विशेष ध्यान दिने।
- कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिए तत्काल स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल जाने।
यसका साथै प्राधिकरणले विपद् सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका साथ तयारी अवस्थामा रहन समेत निर्देशन दिएको छ ।
