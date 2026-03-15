+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चीनको कोइला खानीमा शक्तिशाली विष्फोट, कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु

चीनको कोइला खानी उद्योगमा सन् २००० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा यस्ता घातक दुर्घटनाहरू निकै सामान्य मानिन्थे। हालैका वर्षहरूमा सुरक्षा मापदण्डहरूमा निकै कडाइ गरिए तापनि दुर्घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिन सकेका छैनन्। 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते १४:५०

उत्तरी चीनको सान्सी प्रान्तमा रहेको एउटा कोइला खानीमा ग्यास विष्फोट हुँदा कम्तीमा ९० जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ। तोङझाउ ग्रुपद्वारा सञ्चालित ‘लिउसेन्यु कोइला खानी’ मा शुक्रबार बेलुका यो दुर्घटना भएको हो ।

विष्फोट स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार बेलुका १९:२९ बजे भएको थियो, जतिबेला खानीभित्र २४७ जना श्रमिकहरू कार्यरत थिए। दुर्घटना लगत्तै सयौँको सङ्ख्यामा उद्धारकर्मीहरू घटनास्थलमा खटिएका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका १०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ भने खानीभित्र फसेकाहरूको खोजी र उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ।

घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले घाइतेहरूको उपचार र जीवित रहेकाहरूको खोजीका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। उनले सरकारलाई दुर्घटनाको कारणबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न र दोषीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन्।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार खानी सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। विष्फोटको आधिकारिक कारण अझै खुल्न नसके पनि खानीभित्र अत्यधिक विषाक्त र गन्धहीन ग्यास ‘कार्बन मोनोअक्साइड’ को मात्रा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै पाइएको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।

चीनको आपत्‌कालीन व्यवस्थापन मन्त्रालयले उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन छ वटा फरक उद्धार टोलीका ३४५ जना कर्मचारीहरू घटनास्थलमा परिचालन गरेको छ। दुर्घटना भएको सान्सी प्रान्त चीनकै सबैभन्दा बढी कोइला उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ।

चीनको कोइला खानी उद्योगमा सन् २००० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा यस्ता घातक दुर्घटनाहरू निकै सामान्य मानिन्थे। हालैका वर्षहरूमा सुरक्षा मापदण्डहरूमा निकै कडाइ गरिए तापनि दुर्घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिन सकेका छैनन्।

यसअघि सन् २०२३ मा भित्री मङ्गोलिया क्षेत्रको एउटा कोइला खानी भत्किँदा ५३ जनाको ज्यान गएको थियो भने सन् २००९ मा उत्तर-पूर्वी हेइलोङजियाङ प्रान्तको खानीमा भएको विष्फोटमा १०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो।

कोइला खानी चीन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित