लोकतन्त्रका लागि बलिदान रोजेकालाई तर्साउन बन्द गर : पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले लोकतन्त्रका लागि बलिदान रोजेकाहरूलाई तर्साउने काम बन्द गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले शनिबार फेसबुकमा जंगी अड्डाको हुकुम र त्रासजस्तो वातावरणले पार्टी नचल्ने बताएका हुन् ।
‘पार्टीमा समावेश हुने आधार आस्था र विश्वासले हो । समर्पण जङ्गी अड्डाको हुकुम र त्रासबाट पैदा हुँदैन,’ कार्कीले लेखेका छन्, ‘सैद्धान्तिक असहमतिका समाधान संवादबाट खोजिनुपर्छ ।’
जिम्मेवार निकायको अल्लारेपन र दम्भले पार्टी पद्धति कमजोर भएको कार्कीको टिप्पणी छ ।
‘जिम्मेवार निकायले अल्लारेपन र दम्भ प्रदर्शन गर्दा पार्टीको पद्धति नै कमजोर बन्दै गएको छ । पदलोलुपता समस्या हो । पदभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रका लागि बलिदान रोजेकाहरूलाई तर्साउने प्रवृत्ति बन्द गर,’ उनले भनेका छन् ।
एकता, सहमति र सम्मानको अनुभूति दिलाउने, वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको नै रहेको उनले बताएका छन् । ‘वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्लाका सभापतिलगायत जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रश्न उठाएको वा सैद्धान्तिक असहमति राखेकै कारण राजाको निरंकुश शासनझैँ बर्खास्त गर्नु, धम्की दिनु कांग्रेस २.० को चरित्र हो ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।
लोकतन्त्रमा असहमतिलाई संवादमा नल्याई ‘साइलेन्ट निलम्बन’ गर्नु अनैतिक मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको धोका पनि रहेको उनले भनेका छन् ।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘अनुशासन सबैले पालना गर्नुपर्छ र नेताहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि बन्द गरिनुपर्छ । कांग्रेसीहरू दास र लास हुन् सक्दैनन् ।’
