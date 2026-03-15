मोदीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो  

९ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोबीच भएको भेटवार्ताबारे भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा सर्जियो गोरले भनेका छन्, ‘विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बैठकमा सहभागी हुन पाउनु एकदमै राम्रो अनुभव रह्यो।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हामीले सुरक्षा, व्यापार र महत्त्वपूर्ण प्रविधिका क्षेत्रहरूमा भारत-अमेरिका सहयोगलाई थप बलियो बनाउने उपायहरूबारे छलफल गर्यौं, यी यस्ता क्षेत्र हुन् जसले दुवै देशलाई बलियो बनाउँछन्। भारत अमेरिकाको एक धेरै महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।’
अर्को एक पोस्टमा सर्जियो गोरले भनेका छन्, ‘विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ह्वाइट हाउस आउनका लागि आधिकारिक निमन्त्रणा दिएका छन्।’
यसैगरी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।’
उनले अगाडि थपेका छन्, ‘हामीले भारत-अमेरिका व्यापक विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारीमा निरन्तर प्रगति, विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षासँग जोडिएका विषयहरूमा छलफल गर्यौं। भारत र अमेरिकाले विश्वव्यापी भलाइका लागि मिलेर काम गर्न जारी राख्नेछन्।’
