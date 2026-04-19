कर्णाली चलचित्र महोत्सव : जसितालाई पहिलो अवार्ड, विपिन बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

काठमाडौं । विभिन्न विधामा कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । ‘ऊनको स्वीटर’ सर्वश्रेष्ठ फिल्मसहितका सर्वाधिक विधामा विजेता घोषित भयो ।
सोही फिल्मबाट निर्देशक नवीन चौहान र अभिनेता विपिन कार्कीले ट्रफी उचाले । जसिता गुरुङले ‘जेरी अन टप’बाट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको अवार्ड प्राप्त गरिन् ।
पल शाहलाई ‘सोसल आइकन एक्टर अवार्ड’ प्रदान गरियो । कर्णाली एडिसन अवार्ड निर्देशक राजबहादुर सानेले प्राप्त गर्दा उदीयमान निर्माता तथा वितरकको अवार्ड आशिष तामाङले प्राप्त गरे ।
सर्वश्रेष्ठ छोटो फिल्मको अवार्ड मुगुको फ्लाइङ फिदर फिल्म्सद्वारा निर्मित ‘ह्याप्पिनेस’ले जितेको छ । कर्णाली भिजनरी अवार्डबाट ‘प्रेम गीत २’ का निर्माता सन्तोष सेनलाई सम्मानित गरियो ।
जीवनकै पहिलो अवार्ड ग्रहण गर्दै अभिनेत्री गुरुङले यसको श्रेय दर्शकलाई प्रदान गरिन् । अभिनेता शाहले यस अवार्डले आफूमा जिम्मेवारी बोध गराएको प्रतिक्रिया दिए ।
महोत्सव निर्देशक चक्रबहादुर चन्दले कर्णालीको लुकेको कला, संस्कृति र पर्यटकीय सम्भावनालाई नेपाली फिल्मको माध्यमबाट विश्वसामु चिनाउनु महोत्सवको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
