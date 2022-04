उमरान मल्लिकको पेसको चर्चा, भारतीय टिममा ल्याउन माग

५ वैशाख, काठमाडौं । आइतबार पञ्जाव किंग्सविरुद्ध शानदार बलिङ प्रदर्शन गरेपछि सिनियर कंग्रेस मेम्बर शशी थरुरले सनराइजर्स हैदरवादका उमरान मल्लिकको प्रशंसा गरे ।

मल्लिकले २०औं ओभर मेडन राख्दै ३ विकेट लिए । यस्तै एक रनआउट पनि सोही ओभरमा भयो । उमरानले ओडेन स्मिथ, राहुल चाहर र वैभव आरोहलाई आउट गरे । उमरानले २८ रन खर्चेर ४ विकेट लिए पनि पञ्जाव १५१ रनमा अलआउट भयो ।

थरुरले ट्वीट गर्दै भातरीय टिममा उमरानको आवश्यकता रहेको लेखेका छन् ।

We need him in India colours asap. What a phenomenal talent. Blood him before he burns out! Take him to England for the Test match greentop. He and Bumrah bowling in tandem will terrify the Angrez! #UmranMalik https://t.co/T7yLb1JapM

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 17, 2022