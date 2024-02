नेटफिल्क्सले ल्यायो ‘स्क्विड गेम सिजन २’को फस्टलुक, सन् २०२४ भित्रै रिलिज हुने

काठमाडौं । नेटफ्ल्क्सिको बहुचर्चित सिरिज ‘स्क्विड गेम’ सिजन २ को फस्टलुक सार्वजनिक भएको छ । बिहीवार नेटफिल्क्सले आफ्नो प्लाटफर्मममा सन् २०२४ मा स्ट्रिमिङ हुने प्रतीक्षित सिरिज, तिनको रिलिज मिति र फस्टलुक बाहिर ल्याएको छ ।

यो सूचीमा चर्चित कोरियाली सिरिज ‘सिक्वड गेम’को दोस्रो सिजन पनि छ । धेरैका लागि यो अप्रत्याशित घोषणा हो किनभने वर्षको अन्त्यमा मात्र स्ट्रिमिङ हुने चर्चा यसअघि थियो ।

तीनवर्षअघि रिलिज ह्वाङ डोङ-ह्युक निर्देशित यो दक्षिण कोरियाली ‘सर्भाइभल ड्रामा’ले विश्वभरका लाखौं दर्शकलाई मोहित बनाएको थियो । लामो पर्खाइपछि निर्माताले टिजर सार्वजनिक गरेका हुन् । पहिलो सिजन समाप्त भएकै ठाउँबाट नयाँसुरु हुने बताइएको छ ।

१७ सेकेन्डको क्लिपले ली जंग-जेलाई ‘प्लेयर ४५६’को भूमिकामा देखाउँछ जसले फोनमा कसैलाई धम्की दिएर एयरपोर्ट छोड्छ । ली जंग-जे क्लिपमा भन्छन्, ‘म तिमीलाई फेला पार्नेछु । जे सुकै किन नहोस् ।’

सिजन १ को अन्त्यमा हामीले रातो कपाल भएको सियोङ जीलाई खेलमा भाग लिनको लागि जहाजमा चढेको देख्छौं । टिजरसँगै निर्माताले फस्टलुक पोस्टर पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

पोस्टर सेयर गर्दै नेटफ्ल्क्सिले लेखेको छ, ‘प्लेयर ४५६ यसवर्ष आउँदै गरेको स्क्विड गेम सिजन २ मा जे गर्न पनि तयार छ ।’ कुनै रिलिज मिति पुष्टि छैन यद्यपि, सिजन २ यसवर्षको अन्त्यमा सुरु हुने भनिएको छ ।

BRB, dusting off my green tracksuit for the next round of games. Here’s your first look of Squid Game season 2, coming this year 🦑#SquidGame #NextonNetflix #Netflix pic.twitter.com/mKmGVtINMZ

— Netflix Philippines (@Netflix_PH) February 1, 2024