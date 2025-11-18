News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ मंसिर, काठमाडौं। सहकारी पीडितले बुद्धनगरस्थित समस्याग्रस्त सहकारी समिति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएकाले तत्काल रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, सहकारी ठगलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले नाराबाजी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी समिति कार्यालयको गेट तोडफोड गरेका छन् ।
विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका सहकारी पीडितले कार्यालयमा पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकै बेला भित्र छिर्ने क्रममा गेटमा तोडफोड भएको हो।
अहिले समिति कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनमा उत्रिएका करिब डेढ दर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/चन्द्रबहादुर आले
