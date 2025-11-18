मनऋषि धितालले त्यागे नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मनऋषि धितालले प्रचण्डको साथ छोडेर जनार्दन शर्माको साथ रोजेका छन् । युद्धकालदेखि नै माओवादी केन्द्रमा सक्रिय धितालले आज विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ अभियानमा लागेको जानकारी दिएका छन् ।
तत्कालीन माओवादीको मुखपत्र जनादेश साप्ताहिकको सम्पादक समेत रहेका धितालले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा हावी परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, गुटगत स्वार्थ, पक्षपात, दलाली, खराव साँस्कृतिक आचरण, भ्रस्टाचार जस्ता विभिन्न थरी क्यान्सरको संगम थलो पनि अब त्यो पार्टी (माओवादी केन्द्र) भैसकेको र त्यसको सामान्य उपचार सम्भव नदेखेकाले मैले यो असाध्य बिरामको थलोमा नबस्ने निर्णय गरेको छु ।’
उनले थप लेखेका छन्, ‘त्यहाँभित्र गैर राजनीतिक व्यवहार मात्रै होइन, आफ्नै कमरेड विरुद्ध अनर्गल प्रचार र षड्यन्त्रका श्रृंखला रचिने स्थान म र म जस्ता इमान्दार क्रान्तिकारीहरुका लागि होइन भन्ने अर्को निष्कर्षमा पनि पुगेकाले मैले आजकै मितिदेखि त्यहाँ नरहने र नवीन पुस्ता र विचार सहितको नयाँ राजनीतिक अभियानमा जुट्ने निर्णय पनि गरेको छु ।’
उनले माओवादी केन्द्र छाड्नुको कारणबारे लेखेका छन्, ‘पार्टी र नेतृत्वले जनयुद्धको मूल मर्म परित्याग गरिसकेको मात्रै होइन, आधारभूत विचार श्रृंखलाबाट पनि फर्किनै नसक्ने गरी सुदूरदक्षिण तर्फ पुगिसकेकाले क्रान्तिको एक सामान्य सिपाहीले त्यो दक्षिणपन्थी भड्काव विरुद्ध त्यहाँ रहेर कुनै आन्तरिक शुद्धीकरण अभियान संचालन गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु सरह भैसकेकाले यो सहयात्रा अन्त्य गरेको हुँ ।’
धिताल माओवादीमा विगत तीन दशकदेखि सक्रिय थिए । उनले जनयुद्धसँग सम्बन्धित एक दर्जन पुस्तकहरु पनि लेखेका छन् । अहिलेसम्मको साथ र सहयोगका लागि उनले प्रचण्डलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
आफ्नो ऊर्जावान समयमा पार्टीसँग कुनै पनि किसिमको शर्त र माग नराखेको र पार्टीबाट पनि कुनै अवसर प्राप्त नभएको भन्दै उनले त्यसप्रति आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको बताएका छन् । ‘त्यो मेरो तत्कालीन पार्टीप्रतिको सद्भाव र आस्थाको लगानी थियो । र, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि थियो,’ उनले भनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4