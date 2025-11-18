+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनऋषि धितालले त्यागे नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १५:२४

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मनऋषि धितालले प्रचण्डको साथ छोडेर जनार्दन शर्माको साथ रोजेका छन् । युद्धकालदेखि नै माओवादी केन्द्रमा सक्रिय धितालले आज विज्ञप्ति जारी गरी नयाँ अभियानमा लागेको जानकारी दिएका छन् ।

तत्कालीन माओवादीको मुखपत्र जनादेश साप्ताहिकको सम्पादक समेत रहेका धितालले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा हावी परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, गुटगत स्वार्थ, पक्षपात, दलाली, खराव साँस्कृतिक आचरण, भ्रस्टाचार जस्ता विभिन्न थरी क्यान्सरको संगम थलो पनि अब त्यो पार्टी (माओवादी केन्द्र) भैसकेको र त्यसको सामान्य उपचार सम्भव नदेखेकाले मैले यो असाध्य बिरामको थलोमा नबस्ने निर्णय गरेको छु ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘त्यहाँभित्र गैर राजनीतिक व्यवहार मात्रै होइन, आफ्नै कमरेड विरुद्ध अनर्गल प्रचार र षड्यन्त्रका श्रृंखला रचिने स्थान म र म जस्ता इमान्दार क्रान्तिकारीहरुका लागि होइन भन्ने अर्को निष्कर्षमा पनि पुगेकाले मैले आजकै मितिदेखि त्यहाँ नरहने र नवीन पुस्ता र विचार सहितको नयाँ राजनीतिक अभियानमा जुट्ने निर्णय पनि गरेको छु ।’

उनले माओवादी केन्द्र छाड्नुको कारणबारे लेखेका छन्, ‘पार्टी र नेतृत्वले जनयुद्धको मूल मर्म परित्याग गरिसकेको मात्रै होइन, आधारभूत विचार श्रृंखलाबाट पनि फर्किनै नसक्ने गरी सुदूरदक्षिण तर्फ पुगिसकेकाले क्रान्तिको एक सामान्य सिपाहीले त्यो दक्षिणपन्थी भड्काव विरुद्ध त्यहाँ रहेर कुनै आन्तरिक शुद्धीकरण अभियान संचालन गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु सरह भैसकेकाले यो सहयात्रा अन्त्य गरेको हुँ ।’

धिताल माओवादीमा विगत तीन दशकदेखि सक्रिय थिए । उनले जनयुद्धसँग सम्बन्धित एक दर्जन पुस्तकहरु पनि लेखेका छन् । अहिलेसम्मको साथ र सहयोगका लागि उनले प्रचण्डलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।

आफ्नो ऊर्जावान समयमा पार्टीसँग कुनै पनि किसिमको शर्त र माग नराखेको र पार्टीबाट पनि कुनै अवसर प्राप्त नभएको भन्दै उनले त्यसप्रति आफ्नो कुनै गुनासो नरहेको बताएका छन् । ‘त्यो मेरो तत्कालीन पार्टीप्रतिको सद्भाव र आस्थाको लगानी थियो । र, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि थियो,’ उनले भनेका छन् ।

मनऋषि धिताल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा बन्न लागेको पुलको मुख्यमन्त्रीद्धारा शिलन्यास

मनकामना मन्दिर जाने बाटोमा बन्न लागेको पुलको मुख्यमन्त्रीद्धारा शिलन्यास
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
७ वटा फौजदारी मुद्दा खेपेका श्रेष्ठलाई एमाले भोलेन्टियर्स फोर्सको कमान्ड

७ वटा फौजदारी मुद्दा खेपेका श्रेष्ठलाई एमाले भोलेन्टियर्स फोर्सको कमान्ड
जैविक तटबन्धले कटान रोकियो, बर्दियाका किसानको जीवन फेरियो

जैविक तटबन्धले कटान रोकियो, बर्दियाका किसानको जीवन फेरियो
प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सभामुखले उठाए प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सभामुखले उठाए प्रश्न
जेनजी युवाहरूलाई नजिस्क्याइयोस्– कमन जेनजी

जेनजी युवाहरूलाई नजिस्क्याइयोस्– कमन जेनजी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित