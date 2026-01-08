+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘न्यूयोर्क फेसन वीक २०२६’ मा नेपाली डिजाइनर कृति मैनालीको डेब्यू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते १५:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली-अमेरिकी फेसन डिजाइनर कृति मैनालीले ‘न्यूयोर्क फेसन वीक २०२६’ मा आफ्नो पहिलो एकल रनवे प्रस्तुति दिएकी छन्।
  • उनको फेसन ब्रान्ड के.आर.आई.टी.आई ले ‘रनवे सेभेन’ को मञ्चमा नेपाली सांस्कृतिक कथालाई आधुनिक कउचर सिल्हूटसँग समिश्रण गरेको छ।
  • शोमा मिस नेपाल युनिभर्स २०१८ मनिता देवकोटा, मिस कोस्मोपोलिटन वल्र्ड २०१९ विजेता प्रिया रानी लामा र टेलिभिजन होस्ट सागरिका श्रेष्ठ सहभागी थिए।

न्यूयोर्क । नेपाली-अमेरिकी फेसन डिजाइनर कृति मैनालीले विश्व फेसनको प्रतिष्ठित र प्रभावशाली मञ्च मानिने ‘न्यूयोर्क फेसन वीक २०२६’ मा आफ्ना पहिरन प्रस्तुत गर्दै डेब्यू गरेकी छन् ।

फेसन क्यालेन्डरको प्रमुख सिजन मानिने यस अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा विश्वभरका चर्चित डिजाइनर, फेसन समीक्षक, सेलिब्रेटी, क्रेता र सञ्चारमाध्यमको सहभागिता रहने गर्छ, जहाँ नयाँ ट्रेन्ड, रचनात्मक दृष्टिकोण र लक्जरी कउचर प्रस्तुत गरिन्छ ।

मैनालीले केही दिनअघि प्रतिष्ठित प्रोडक्सन संस्था ‘रनवे सेभेन’ सँगको सहकार्यमा ‘न्यूयोर्क फेसन वीक’ मा डेब्यू गरेकी हुन् । यो महत्वपूर्ण उपलब्धिसँगै उनले एनवाईएफडब्लु २०२६ मा आफ्नो एकल रनवे प्रस्तुति समेत दिएकी छन्, जसले उनलाई विश्व फेसन समुदायमाझ स्वतन्त्र र सशक्त डिजाइनरका रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मैनालीको फेसन ब्रान्ड के.आर.आई.टी.आई ले ‘रनवे सेभेन’ को मञ्चमा आफ्नो पहिलो कउचर सङ्ग्रह प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फेसन क्षेत्रमा ऐतिहासिक पाइला चालेको छ ।

उदीयमान लक्जरी ब्रान्डको यस सङ्ग्रहले हिमाली पर्वतका हातैले कोरिएका आकृति, सूक्ष्मतापूर्वक गरिएको डिजाइन तथा परम्परागत हस्तकला तत्वमार्फत नेपाली सांस्कृतिक कथालाई आधुनिक कउचर सिल्हूटसँग समिश्रण गरेको छ ।

यस शोकेसमा मिस नेपाल युनिभर्स २०१८ मनिता देवकोटा, मिस कोस्मोपोलिटन वल्र्ड २०१९ विजेता प्रिया रानी लामा, टेलिभिजन होस्ट सागरिका श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा डिजाइनरको सांस्कृतिक जरा र मौलिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै विश्व फेसन क्षेत्रमा नयाँ र साहसी आवाज प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कृति मैनाली न्यूयोर्क फेसन वीक २०२६
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘भ्वाइस’ निर्देशकले जनकपुरबाट थाले ‘भटभटे’ को छायांकन

‘भ्वाइस’ निर्देशकले जनकपुरबाट थाले ‘भटभटे’ को छायांकन
एन्फाको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, फागुन २७ मा मतदान

एन्फाको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, फागुन २७ मा मतदान
सब-इन्जिनियर हत्या घटना : कर्मचारीको सुरक्षा माग्दै सर्लाही अदालतको सेवा अवरुद्ध

सब-इन्जिनियर हत्या घटना : कर्मचारीको सुरक्षा माग्दै सर्लाही अदालतको सेवा अवरुद्ध
राजपाल यादवलाई डेढकरोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

राजपाल यादवलाई डेढकरोड धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
विश्वप्रकाशको दाबी- अब दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री कोही बन्न पाउन्न

विश्वप्रकाशको दाबी- अब दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री कोही बन्न पाउन्न
‘प्रि-वेडिङ फोटोसुट’ मा रोमान्टिक नीति-याञ्चित

‘प्रि-वेडिङ फोटोसुट’ मा रोमान्टिक नीति-याञ्चित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित