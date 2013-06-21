मुन्द्रे र मुन्नीले टुंग्याए ‘कार्की साइँला’ छायांकन, जोडी बन्दा यस्तो देखिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राजेन्द्र बस्नेत निर्देशित फिल्म 'कार्की साइँला' को छायांकन धनकुटा, सुनसरीमा सकिएको छ।
- फिल्ममा जितु नेपाल र प्रियना आचार्यले पहिलोपटक अनस्क्रिन रोमान्स गरेका छन्।
- बालकुमार राई निर्माता रहेको फिल्मको प्रदर्शन मिति अझै तय भएको छैन।
काठमाडौं । राजेन्द्र बस्नेत निर्देशित फिल्म ‘कार्की साइँला’को छायांकन सकिएको छ । धनकुटाबाट सुरु भएको छायांकन सुनसरीको चतहरा, बराहक्षेत्र आसपासमा समेत चलेको थियो ।
एक महिनाको छायांकन तालिका राखेर काम गरिएको भएता पनि कलाकार र प्राविधिकको मिहेनतले चाँडै सकिएको बस्नेतले बताए ।
जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’, प्रियना आचार्य (मुन्नी), सुशील पोखरेल, वीरेन्द्रसिंह कुशहुवा, मान्सी शर्मा, मनिल तामाङ, रेणुका आचार्य, दिप्सन लिम्बु, रोदा राई, कमल देवकोटा लगायतको अभिनय छ ।
फिल्ममा अभिनेता जितुको जोडीको रुपमा मुन्नी छिन् । उनीहरूले यसमा पहिलोपटक अनस्क्रिन रोमान्स गरेका हुन् । यसअघि प्रियनाले ‘लाज शरणम्’ र ‘झरिपछिको इन्द्रेणी’ मा अभिनय गरेकी थिइन् ।
बालकुमार राई निर्माता रहेको फिल्ममा कृष्णभगत चाम्लिङ प्रस्तुतकर्ता छन् । सहायक निर्देशन रोजल थापाको छ भने डम्बर राईले खिचेका छन् । कर्णबहादुर फिल्मस् प्रालीको व्यानरमा निर्माण हुने यस फिल्ममा एक्सन कोरियोग्राफी किरण दाहालको छ भने संगीत दिप्सन लिम्बु, प्रोडक्सन सिबी भण्डारीको छ ।
प्रदर्शन मिति अझै तय छैन ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4