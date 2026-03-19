‘बाँच्न दे सरकार’ भन्दै माइतीघरमा विद्यार्थीको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ वैशाख, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मृल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन भएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले महँगी, कालाबजारी र मृल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, मन्त्रीहरूको सुनै सुन जनतालाई छैन खाने नुन, घरमा हाम्रो बास छैन किनभने ग्यास छैन, बाँच्न दे सरकार, बालेन सरकार मूल्यवृद्धि उपहार, युद्धको मार-करको भार-जनता त मरे नि सरकार लगायत प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, पेट्रोलियम पदार्थमाथि सरकारले थपेको अतिरिक्त कर खारेज गरी मूल्यवृद्धि समायोजन गर लेखेका ब्यानर समेत बोकेका थिए ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले भान्सामा प्रयोग हुने कराही, डाडुपन्युँ लगायतका सामग्री पनि बोकेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4