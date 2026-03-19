+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘बाँच्न दे सरकार’ भन्दै माइतीघरमा विद्यार्थीको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले भान्सामा प्रयोग हुने कराही, डाडुपन्युँ लगायतका सामग्री पनि बोकेका थिए ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख ३ गते १७:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
  • उनीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमाथि थपिएको अतिरिक्त कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • प्रदर्शनमा उनीहरूले भान्सामा प्रयोग हुने कराही, डाडुपन्युँ लगायतका सामग्री पनि बोकेका थिए।

३ वैशाख, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मृल्यवृद्धिको विरोधमा माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन भएको छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले महँगी, कालाबजारी र मृल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, मन्त्रीहरूको सुनै सुन जनतालाई छैन खाने नुन, घरमा हाम्रो बास छैन किनभने ग्यास छैन, बाँच्न दे सरकार, बालेन सरकार मूल्यवृद्धि उपहार, युद्धको मार-करको भार-जनता त मरे नि सरकार लगायत प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर, पेट्रोलियम पदार्थमाथि सरकारले थपेको अतिरिक्त कर खारेज गरी मूल्यवृद्धि समायोजन गर लेखेका ब्यानर समेत बोकेका थिए ।

प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले भान्सामा प्रयोग हुने कराही, डाडुपन्युँ लगायतका सामग्री पनि बोकेका थिए ।

 

विद्यार्थीको प्रदर्शन
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित