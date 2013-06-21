परीक्षा स्थगितको विरोधमा वीरगञ्जमा विद्यार्थीको प्रदर्शन

घण्टाघर क्षेत्र सडक अवरुद्ध

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १२:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वीरगञ्जको हरिखेतान कलेजमा कक्षा १२ को टर्मिनल परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थीहरूले आइतबार घण्टाघर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रहरीले क्याम्पस ड्रेसमा रहेका विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गरेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् भने प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरिएको बताएको छ।
  • प्रदर्शनका कारण घण्टाघर क्षेत्रको मुख्य सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको छ र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

८ चैत, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको हरिखेतान कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आइतबार घण्टाघर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । कक्षा १२ को टर्मिनल परीक्षा अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

कलेज प्रशासनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीहरूले क्याम्पस परिसरमै नाराबाजी सुरु गरेका थिए । सो क्रममा स्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएपछि प्रहरी क्याम्पसभित्र प्रवेश गरेको थियो । विद्यार्थीहरूको आरोप अनुसार प्रहरी टोलीले क्याम्पस ड्रेसमै रहेका उनीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको हो।

प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको विरोधमा उनीहरूले डीएसपी, क्याम्पस प्रमुख तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग राखेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भने प्रदर्शनका क्रममा केही विद्यार्थीले तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सामान्य बल प्रयोग गरिएको जनाएको छ।

प्रदर्शन चर्किएपछि घण्टाघर क्षेत्रको मुख्य सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

जसका कारण आवागमन प्रभावित भएको छ। हाल घटनास्थलमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

विद्यार्थीको प्रदर्शन वीरगञ्ज
सर्वोच्च अदालतले मगाएको महान्यायाधिवक्ताको दोस्रो निर्णयमा के छ ? 

कसरी हुन्छ आयुर्वेदमा थाइराइडको उपचार ?

अमेरिकामा खस्यो उल्कापिण्ड, टर्‍यो ठूलो जोखिम

‘आबाट आमा’ ले मनायो ५१ दिन, पल शाहलाई लिएर बैशाखदेखि दोस्रो भाग छायांकन

एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रावलकाे कार्यालयमा युवा संघकाे तालाबन्दी

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

