प्रेमीसँग आज लगनगाँठो कस्दै शुभेच्छा (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १२:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्काले सोमबार प्रेमी आश्वासन जोशीसँग लगनगाँठोमा बाँधिँदैछिन्।
  • विवाह समारोहमा परिवारका सदस्य, साथीभाइ र नजिकका आफन्तको सहभागिता छ।
  • खड्काले शनिबार मेहन्दी तथा सङ्गीत समारोहको फोटो सेयर गर्दै प्रेम र आशीर्वादको भाव व्यक्त गरिन्।

काठमाडौँ । पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल, मोडल, होस्ट तथा अभिनेत्री शुभेच्छा खड्का आज सोमबार लगनगाँठोमा बाँधिदैछिन् । प्रेमी आश्वासन जोशीसँग उनको अहिले वैवाहिक समारोह एक भेन्यूमा भैरहेको छ ।

समारोहमा परिवारका सदस्य, साथीभाइ, नजिकका आफन्तको सहभागिता छ । विवाह अगाडि शनिबार मेहन्दी तथा सङ्गीत समारोह आयोजना भएको थियो । जसको फोटो खड्काले सेयर गर्दै प्रशंसकलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।

उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरो हातहरू बिस्तारै त्यो गहिरो रातो रङले रङ्गिएका छन्, मानौँ प्रेम आफैँले त्यहाँ आफ्नो घर बनाएको हो, । रातो रङ समारोहको शान्त र आत्मीय क्षणमा, यति धेरै मायाले घेरिएको वातावरणमा, हामीले हरेक नबोलेका वाचा र कोमल आशीर्वादहरू हावामा महसुस गर्न सक्थ्यौँ ।’

खड्काले गत २०७९ पुसमा प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन् । खड्काले ‘रणवीर’, ‘प्रेमा’ लगायत केही फिल्म समेत अभिनय गरेकी छन् । जोशी अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित खबर

१०० रुपैयाभन्दा बढीमा कर, सीमावर्ती जीवनमा असर

१०० रुपैयाभन्दा बढीमा कर, सीमावर्ती जीवनमा असर
‘अम्पायरबाट मानवीय त्रुटि हुन्छ, सच्याउने प्रयास हुनुपर्छ’

‘अम्पायरबाट मानवीय त्रुटि हुन्छ, सच्याउने प्रयास हुनुपर्छ’
कालिन्चोक हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट

कालिन्चोक हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट
नेपाल बुद्धिचाल महासंघले राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने

नेपाल बुद्धिचाल महासंघले राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने
जब पञ्चमले नेपाली गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा..’ बाट धुन बनाए

जब पञ्चमले नेपाली गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा..’ बाट धुन बनाए
१४ वर्षपछि ‘पलेँटी’ मा फर्किंदै पवन गोले

१४ वर्षपछि ‘पलेँटी’ मा फर्किंदै पवन गोले

