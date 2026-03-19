प्रेमीसँग आज लगनगाँठो कस्दै शुभेच्छा (तस्वीर)

News Summary
काठमाडौँ । पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल, मोडल, होस्ट तथा अभिनेत्री शुभेच्छा खड्का आज सोमबार लगनगाँठोमा बाँधिदैछिन् । प्रेमी आश्वासन जोशीसँग उनको अहिले वैवाहिक समारोह एक भेन्यूमा भैरहेको छ ।
समारोहमा परिवारका सदस्य, साथीभाइ, नजिकका आफन्तको सहभागिता छ । विवाह अगाडि शनिबार मेहन्दी तथा सङ्गीत समारोह आयोजना भएको थियो । जसको फोटो खड्काले सेयर गर्दै प्रशंसकलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरो हातहरू बिस्तारै त्यो गहिरो रातो रङले रङ्गिएका छन्, मानौँ प्रेम आफैँले त्यहाँ आफ्नो घर बनाएको हो, । रातो रङ समारोहको शान्त र आत्मीय क्षणमा, यति धेरै मायाले घेरिएको वातावरणमा, हामीले हरेक नबोलेका वाचा र कोमल आशीर्वादहरू हावामा महसुस गर्न सक्थ्यौँ ।’
खड्काले गत २०७९ पुसमा प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन् । खड्काले ‘रणवीर’, ‘प्रेमा’ लगायत केही फिल्म समेत अभिनय गरेकी छन् । जोशी अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
