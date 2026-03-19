बेहुली बन्दा यस्ती देखिइन् शुभेच्छा (तस्वीर)

काठमाडौं । अभिनेत्री तथा पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । मंगलबार उनले काठमाडौंको एक भेन्यूमा आयोजित वैवाहिक समारोहमा प्रेमी आश्वासन जोशीसँग लगनगाँठो कसिन् ।
विवाहपछिका फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गर्दै शुभेच्छा लेख्छिन्, ‘हरेक कुरा जसलाई हामीले सपनाको रुपमा सजाएका थियौं ।’
विवाह समारोहमा पूर्व मिस नेपालहरू पनि सहभागी थिए । दुलाहा-दुलही बन्दा शुभेच्छा र आश्वासन आकर्षक देखिएका छन् । खड्काले गत २०७९ पुसमा प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
उनले ‘रणवीर’, ‘प्रेमा’ लगायत केही फिल्म समेत अभिनय गरेकी छन् । जोशी चाहिँ अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । पूर्व मिस इन्टरनेसनलपछि शुभेच्छा चर्चामा आएकी हुन् ।
