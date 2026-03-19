बेहुली बन्दा यस्ती देखिइन् शुभेच्छा (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते ११:२६
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री तथा पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्काले मंगलबार काठमाडौंमा प्रेमी आश्वासन जोशीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन्।
  • शुभेच्छाले विवाहपछिका फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गर्दै ‘हरेक कुरा जसलाई हामीले सपनाको रुपमा सजाएका थियौं’ लेखेकी छन्।
  • विवाह समारोहमा पूर्व मिस नेपालहरू सहभागी थिए र शुभेच्छाले गत २०७९ पुसमा प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री तथा पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल शुभेच्छा खड्का विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । मंगलबार उनले काठमाडौंको एक भेन्यूमा आयोजित वैवाहिक समारोहमा प्रेमी आश्वासन जोशीसँग लगनगाँठो कसिन् ।

विवाहपछिका फोटो इन्स्टाग्राममा सेयर गर्दै शुभेच्छा लेख्छिन्, ‘हरेक कुरा जसलाई हामीले सपनाको रुपमा सजाएका थियौं ।’

विवाह समारोहमा पूर्व मिस नेपालहरू पनि सहभागी थिए । दुलाहा-दुलही बन्दा शुभेच्छा र आश्वासन आकर्षक देखिएका छन् । खड्काले गत २०७९ पुसमा प्रेमी सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

उनले ‘रणवीर’, ‘प्रेमा’ लगायत केही फिल्म समेत अभिनय गरेकी छन् । जोशी चाहिँ अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । पूर्व मिस इन्टरनेसनलपछि शुभेच्छा चर्चामा आएकी हुन् ।

 

शुभेच्छा खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

