Nepal

UAE va Nepal vs

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

vs

WC Series
VS
अक्षय तृतीया :

‘आउनुस्, सर्वत पिएर जानुहोस्’ (तस्वीरहरू)

काठमाडौंका रैथाने गल्लीदेखि नयाँ बस्तीहरूसम्म यो विश्वासले मानिसहरूलाई पुण्यको मार्गमा डोहोर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आज अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ, जुन दान, होम र जपको फल कहिल्यै नाश नहुने शुभ दिन हो।
  • काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सामाजिक र धार्मिक संघ–संस्थाहरूले नि:शुल्क सातु र सर्वत वितरण गरिरहेका छन्।
  • सर्वत पिउने बटुवा, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको दृश्यले काठमाडौंको व्यस्त जीवनमा मानवीय संवेदना जीवित रहेको देखाउँछ।

७ वैशाख, काठमाडौं । वैशाखको तप्त घाम, धुलो र धुवाँबीच काठमाडौं उपत्यकाका चोक–चोकमा एउटा भिन्नै किसिमको शीतलता महशुस भइरहेको छ । यो शीतलता मौसमको उपहार होइन, बरु हाम्रा पूर्खाहरूले सुम्पिएका संस्कार र संस्कृतिले दिएको ‘सर्वत’ को मिठास हो ।

आज अक्षय तृतीया, अर्थात् कहिल्यै क्षय नहुने पुण्य कमाउने दिन । शास्त्रअनुसार आजको दिनलाई अत्यन्त शुभ मानिन्छ । त्रेता युगको शुरुवात आजकै दिनबाट भएको र भगवान विष्णुले परशुराम अवतार लिएको विश्वास गरिन्छ ।

आजको दिन गरिएको दान, होम र जपको फल कहिल्यै नाश नहुने (अक्षय रहने) हुनाले यसलाई ‘अक्षय तृतीया’ भनिएको हो । काठमाडौंका रैथाने गल्लीदेखि नयाँ बस्तीहरूसम्म यो विश्वासले मानिसहरूलाई पुण्यको मार्गमा डोहोर्‍याइरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विभिन्न सामाजिक र धार्मिक संघ–संस्थाहरूले नि:शुल्क सातु र सर्वत बाँडिरहेका छन् ।

हरियो र रातो प्लास्टिकका जगहरूमा भरिएको त्यो सर्वत केवल तिर्खा मेटाउने पेय मात्र होइन, यो त परोपकारको एउटा महान नमूना हो । जौको सातुले शरीरलाई शक्ति र शीतलता दिन्छ भने सख्खर हालेको सर्वतले गर्मीमा शरीरको ऊर्जालाई सन्तुलित राख्छ ।

बटुवाहरू, मोटरसाइकल चालकहरू, वृद्धवृद्धा र साना बालबालिकाहरूले श्रद्धापूर्वक सर्वत पिइरहेको दृश्यले काठमाडौंको व्यस्त जीवनमा पनि मानवीय संवेदना जीवितै रहेको भान गराउँछ ।

अक्षय तृतीया एउटा यस्तो उत्सव हो जहाँ सूर्यको रापभन्दा मानिसको हृदयको प्रेम बढी चहकिलो देखिन्छ । बाटामा हिँड्ने अपरिचित मान्छेलाई रोकेर ‘सर्वत पिएर जानुहोस्’ भन्दै निम्तो दिने युवाहरू काठमाडौंका विभिन्न चोकमा भेटिन्छन् ।

तस्वीर/न्युज एजेन्सी नेपाल

 

अक्षय तृतीया सर्वत
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
