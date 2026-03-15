डोल्पामा जनप्रतिनिधिदेखि एमाले अध्यक्षसम्मले तिरेनन् डोजरको राजश्व

७ जेठ, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व उठ्नै बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरेवापत उठ्नुपर्ने राजश्वमध्ये ठूलो रकम अझै दाखिला हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
पालिकाका अनुसार विभिन्न व्यक्ति तथा स्थानमा पालिकाको डोजर प्रयोग गरेवापत उक्त आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको भए पनि अझै २९ लाख ५३ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी साधन प्रयोग गरी दर्जन बढीले लाखौं रकम नतिरे पछि पालिकाको राजश्व संकलनको अवस्था कमजोर बनेको पालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धेरैले पालिकाको डोजर प्रयोग गरेका छन् । केहीले डोजर प्रयोग गरे बापतको राजश्व बुझाए पनि केहीले अझै तिरेका छैनन’, उनले भने, ‘लाखौं रुपैयाँ राजश्व उठाउन बाँकी छ । बारम्बार खबर गरेको भएपनि तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’
उनका अनुसार पालिकाको डोजर विभिन्न व्यक्तिले प्रति घण्टाको ८ हजारका दरले प्रयोग गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिदेखि एमाले अध्यक्षसम्मले तिरेनन् राजश्व
पालिकाका अनुसार डोजर प्रयोग गरी पालिकाकै जनप्रतिनिधिदेखि नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षसम्मले राजश्व बुझाएका छैनन् ।
त्रिपुरासुन्दरी १ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र कुलालले पालिकाको डोजर ३ घण्टा प्रयोग गरेबापतको २४ हजार रुपैयाँ राजश्व दाखिला गर्न बाँकी छ ।
अध्यक्ष कुलालले डोजर प्रयोग गरेको स्वीकार्दै तिर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिला घर बनाउँदा प्रयोग गरेको हुँ, अब तिर्ने तयारी गर्दै छु ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका लंक रोकायले ६ घण्टाको ४८ हजार रुपैयाँ र त्रिपुरासुन्दरी ७ का वडा अध्यक्षको आदेशमा काम भएको तर राजश्व दाखिला नभएको भन्दै ५ घण्टाको ४० हजार रुपैयाँ समेत उठ्न बाँकी रहेको पालिकाले उल्लेख गरेको छ ।
उनीहरू मात्रै नभई दर्जनौं बढीले पालिकाको डोजर प्रयोग गरेर राजश्व दाखिला गरेको छैनन्। नगरपालिकाले राजश्व दाखिलाको बारम्बार पत्र पठाए पनि वास्ता नगरेको पालिकाको भनाइ छ ।
पालिकाका अनुसार जिल्ला भित्रका निर्माण व्यवसायीदेखि स्थानीय र केही कार्यालयसमेत पालिकाको डोजर प्रयोग गरेjfपतको लाखौं रकम उठाउन बाँकी छ ।
यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत धेरैले पालिकाको डोजर प्रयोग गरेको तर लाखौंको हारहारीमा राजश्व उठाउन बाँकी रहेको पालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको डोजर प्रयोगबापत उठ्नुपर्ने ठूलो रकम अझै दाखिला हुन बाँकी रहेपछि राजश्व संकलन र उपकरण प्रयोग व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको पालिकाले जानकारी दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4