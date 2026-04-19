तेल र ग्यासको अभावको खबरबारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले के भन्यो ?

७ जेठ, काठमाडौं । भारतको प्रमुख तेल कम्पनीहरूमध्येको एक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड (एचपीसीएल) ले तेल र ग्यासको अभाव भएको भन्ने रिपोर्टहरूलाई खारेज गरेको छ।
यसका साथै कम्पनीले देशभर रहेको आफ्नो खुद्रा बिक्री केन्द्रहरूमा आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको पनि बताएको छ।
कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन (अपरेसन) सामान्य रहेको र काम विनाकुनै अवरोध चलिरहेको स्पष्ट पारेको छ।
इरान सङ्कटका कारण देशमा तेल र ग्यासको आपूर्तिमा कमी आएको र देशका धेरै क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले ग्यास अभावको सामना गरिरहेको खबरहरू आएका थिए।
यद्यपि, एचपीसीएलले इन्धनको अभावसँग जोडिएका समाचारहरू भ्रामक रहेको बताएको छ। जसरी सङ्कटको कुरा गरिँदै छ, त्यस्तो केही पनि नभएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखेको छ, ‘एचपीसीएल यो स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि इन्धनको अभाव र आपूर्ति अवरुद्ध भएको भन्ने रिपोर्टहरू भ्रामक हुन् र यसले वास्तविक स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।’
‘एचपीसीएलका रिटेल आउटलेटहरूमा इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य छ र नियमित रूपमा पुनः भर्ने तथा निर्बाध सञ्चालन सुनिश्चित गरिँदै छ,’ सन्देशमा उल्लेख छ ।
‘केही स्थानहरूमा ग्राहकहरूको सङ्ख्या र लाइन (क्यु) मा देखिएको अस्थायी वृद्धि मुख्यतया मे महिनाको दौरान हुने मौसमी माग बढेका कारणले हो,’ सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, धेरै ग्राहकहरूले एचपीसीएलका रिटेल आउटलेटहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् किनभने केही निजी रिटेल आउटलेटहरूमा इन्धन तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यमा बेचिरहेको छ।’
