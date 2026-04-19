+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तेल र ग्यासको अभावको खबरबारे हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले के भन्यो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते ९:३०

७ जेठ, काठमाडौं । भारतको प्रमुख तेल कम्पनीहरूमध्येको एक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड (एचपीसीएल) ले तेल र ग्यासको अभाव भएको भन्ने रिपोर्टहरूलाई खारेज गरेको छ।

यसका साथै कम्पनीले देशभर रहेको आफ्नो खुद्रा बिक्री केन्द्रहरूमा आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको पनि बताएको छ।

कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन (अपरेसन) सामान्य रहेको र काम विनाकुनै अवरोध चलिरहेको स्पष्ट पारेको छ।

इरान सङ्कटका कारण देशमा तेल र ग्यासको आपूर्तिमा कमी आएको र देशका धेरै क्षेत्रहरूमा मानिसहरूले ग्यास अभावको सामना गरिरहेको खबरहरू आएका थिए।

यद्यपि, एचपीसीएलले इन्धनको अभावसँग जोडिएका समाचारहरू भ्रामक रहेको बताएको छ। जसरी सङ्कटको कुरा गरिँदै छ, त्यस्तो केही पनि नभएको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखेको छ, ‘एचपीसीएल यो स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि इन्धनको अभाव र आपूर्ति अवरुद्ध भएको भन्ने रिपोर्टहरू भ्रामक हुन् र यसले वास्तविक स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन्।’

‘एचपीसीएलका रिटेल आउटलेटहरूमा इन्धन आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य छ र नियमित रूपमा पुनः भर्ने तथा निर्बाध सञ्चालन सुनिश्चित गरिँदै छ,’ सन्देशमा उल्लेख छ ।

‘केही स्थानहरूमा ग्राहकहरूको सङ्ख्या र लाइन (क्यु) मा देखिएको अस्थायी वृद्धि मुख्यतया मे महिनाको दौरान हुने मौसमी माग बढेका कारणले हो,’ सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, धेरै ग्राहकहरूले एचपीसीएलका रिटेल आउटलेटहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् किनभने केही निजी रिटेल आउटलेटहरूमा इन्धन तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्यमा बेचिरहेको छ।’

ग्यास अभाव हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारको निर्णय कुरेनन् व्यवसायीले, सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास सिलिन्डर बेच्ने

सरकारको निर्णय कुरेनन् व्यवसायीले, सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास सिलिन्डर बेच्ने
८ महिनामा डेढ लाख विद्युतीय चुलो आयात, इन्डक्सनमा उपभोक्ता आकर्षण उच्च

८ महिनामा डेढ लाख विद्युतीय चुलो आयात, इन्डक्सनमा उपभोक्ता आकर्षण उच्च
सल्यानमा ग्यास पाउँदैनन् उपभोक्ता, व्यवसायी भन्छन्- माग बढ्दा समस्या

सल्यानमा ग्यास पाउँदैनन् उपभोक्ता, व्यवसायी भन्छन्- माग बढ्दा समस्या
काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यास अभाव, बालाजु क्षेत्रमा लाग्यो लाइन (तस्वीरहरू)

काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्यास अभाव, बालाजु क्षेत्रमा लाग्यो लाइन (तस्वीरहरू)
वाणिज्य विभागले आयल निगमसँग माग्यो ग्यास आयात र वितरण तथ्यांक

वाणिज्य विभागले आयल निगमसँग माग्यो ग्यास आयात र वितरण तथ्यांक
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन वाणिज्य विभाग सक्रिय, अनावश्यक सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन वाणिज्य विभाग सक्रिय, अनावश्यक सञ्चय नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित