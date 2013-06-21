८ महिनामा डेढ लाख विद्युतीय चुलो आयात, इन्डक्सनमा उपभोक्ता आकर्षण उच्च

चालु आव फागुन मसान्तसम्म १ लाख ४ हजार ७ सय १७ थान इन्डक्सन चुलो नेपाल भित्रिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १९:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावका कारण उपभोक्ता विद्युतीय चुलोतर्फ आकर्षित भएका छन्।
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा नेपालमा १ लाख ४७ हजार ८ सय ६४ विद्युतीय चुलो आयात भएका छन्।
  • आयात भएका चुलोमध्ये १ लाख ४ हजार ७ सय १७ इन्डक्सन र ४२ हजार २ सय १८ इन्फ्रारेड चुलो रहेका छन् र कुल आयात मूल्य ३० करोड ४१ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ।

८ चैत, काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव खेपेका उपभोक्ता विकल्पमा विद्युतीय चुलोतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कोे आठ महिना (साउनदेखि फागुन मसान्त) को तथ्यांक अनुसार नेपालमा विभिन्न प्रकारका कुल १ लाख ४७ हजार ८ सय ६४ थान विद्युतीय चुलो आयात भएको छ ।

आयात भएका चुलोमध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण इन्डक्सन चुलोमा देखिएको छ । चालु आव फागुन मसान्तसम्म १ लाख ४ हजार ७ सय १७ थान इन्डक्सन चुलो नेपाल भित्रिएको छ ।

यसैगरी इन्फ्रारेड चुलो आयात पनि उल्लेख्य छ । समीक्षा अवधिमा ४२ हजार २ सय १८ थान इन्फ्रारेड चुलो आयात भएको विभागले जनाएको छ । इन्डक्सन र इन्फ्रारेड बाहेक अन्य प्रकारका विद्युतीय चुलो भने ९ सय २९ थानमात्र भित्रिएका छन् ।

आर्थिक पक्ष हेर्दा यी विद्युतीय चुलो आयातका लागि ठूलो रकम बाहिरिएको छ । आठ महिनामा आयात भएका १ लाख ४७ हजारभन्दा बढी चुलोको कुल आयात मूल्य ३० करोड ४१ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबर छ ।

यसमध्ये इन्डक्सन चुलोको मात्रै आयात मूल्य २२ करोड २७ लाख ४ हजार रुपैयाँ छ भने इन्फ्रारेडको ७ करोड ६७ लाख ७ हजार छ । यी चुलो आयातबाट सरकारले ४ करोड ३३ लाख ७ हजार बराबर राजस्व संकलन गरेको छ ।

उपभोक्ता ग्यास अभाव विद्युतीय चुलो
सम्बन्धित खबर

ग्यास ल्याउन नसक्ने आयल निगम र उद्योगी, दोषजति उपभोक्तालाई

ग्यास ल्याउन नसक्ने आयल निगम र उद्योगी, दोषजति उपभोक्तालाई
मध्यपूर्व युद्ध धेरै लामो भए छुट्टै कुरा, नत्र पेट्रोलियम अभाव हुँदैन

मध्यपूर्व युद्ध धेरै लामो भए छुट्टै कुरा, नत्र पेट्रोलियम अभाव हुँदैन
फार्ममा सस्तो, पसलमा महँगो, अन्डाको मूल्यमा बिचौलियाको लुट

फार्ममा सस्तो, पसलमा महँगो, अन्डाको मूल्यमा बिचौलियाको लुट
इमानदार व्यवसायीको पक्षमा सरकार, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही : मन्त्री सिन्हा

इमानदार व्यवसायीको पक्षमा सरकार, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही : मन्त्री सिन्हा
महँगी जोखिममा उपभोक्ता, ‘पर्ख र हेर’ मा सरकार

महँगी जोखिममा उपभोक्ता, ‘पर्ख र हेर’ मा सरकार
आयल निगम भन्छ- आत्तिनु पर्दैन, पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या छैन

आयल निगम भन्छ- आत्तिनु पर्दैन, पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या छैन

