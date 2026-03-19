तीन व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य विभागको ७५ हजार जरिबाना

२४ वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने तीन वटा व्यावसायिक फर्मलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
विभागले बिहीबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ बमोजिम निर्देशन पालना नगर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न फर्महरूलाई कारबाही गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोङ्गबुस्थित लुगा जुत्ता प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ बानेश्वरस्थित श्रेष्ठ कस्मेटिक्स शपलाई १५ हजार रुपैयाँ र गोङ्गबुस्थित पूजा शृङ्गारलाई १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।
अनुगमन क्रममा विभागले अन्य १० उद्योग तथा फर्मलाई सामान्य निर्देशन दिएको छ ।
