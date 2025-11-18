+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निद्रा लाग्दैन ? औषधि खाने होइन, जीवनशैली बदल्नुस्

८ मध्ये एक अमेरिकी वयस्क राम्रो निद्राका लागि औषधि लिन्छन्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते ११:०४

२४ वैशाख, काठमाडौं । एक तिहाइ अमेरिकी वयस्कहरू राति न्यूनतम सात घण्टाको निद्रा पनि लिन नसक्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।

विश्वभर अनिद्रा र कम निद्राको समस्या बढिरहेको छ। यसका साथै मानिसहरू राम्रो निद्राका लागि सप्लिमेन्ट र औषधिहरूमा बढी निर्भर हुन थालेका छन्, तर विशेषज्ञहरूले दैनिक रूपमा निद्रा लाग्ने चक्की वा सप्लिमेन्टको भर पर्नु सही नभएको चेतावनी दिइरहेका छन्।

न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक सामग्रीअनुसार, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेन्सी सीडीसीको नयाँ रिपोर्टअनुसार, हरेक आठमध्ये एक अमेरिकी वयस्क सुत्न वा निद्रा पूरा गर्नका लागि कुनै सप्लिमेन्ट वा औषधिको प्रयोग गर्छन्।

त्यस्तै अर्को एउटा रिपोर्टले एक तिहाइ अमेरिकी वयस्कहरू राति न्यूनतम सात घण्टाको निद्रा पनि लिन नसक्ने देखाएको छ।

ड्युक युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरका निद्रासम्बन्धी वैज्ञानिक डा. सुजय कन्सागराका अनुसार, धेरै मानिसहरू मेलाटोनिन र म्याग्नेसियम जस्ता सप्लिमेन्टलाई जादुई उपाय मान्छन्, जबकि उनीहरूले आफ्नो निद्रा बिग्रनुको वास्तविक कारणहरूको जाँच गराउनुपर्छ।

उनको भनाइ छ- म्याग्नेसियमले निद्रा सुधार्ने प्रमाणहरू सीमित छन्। यद्यपि, मांसपेशी तन्किने वा खुट्टा बाउँडिने (ऐँठन हुने) समस्या भएका मानिसहरूलाई यसले केही मद्दत गर्न सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, सप्लिमेन्टप्रतिको निर्भरताले धेरै पटक वास्तविक रोग वा समस्यालाई लुकाइदिन्छ। तनाव, राति अबेरसम्म स्क्रिन हेर्नु, अनियमित दिनचर्या र कामको दबाब पनि निद्रा बिग्रनुका ठूला कारणहरू हुन्।

डाक्टरहरू भन्छन्- राम्रो निद्राका लागि औषधि खानुभन्दा पहिले आधारभूत बानीहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै: हरेक दिन एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने, बिहान घाम ताप्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, सुत्नुअघि स्क्रिनबाट टाढा रहने र सुत्ने कोठा (बेडरुम) लाई अँध्यारो तथा चिसो राख्ने।

जीवनशैली निद्रा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित