निद्रा लाग्दैन ? औषधि खाने होइन, जीवनशैली बदल्नुस्

२४ वैशाख, काठमाडौं । एक तिहाइ अमेरिकी वयस्कहरू राति न्यूनतम सात घण्टाको निद्रा पनि लिन नसक्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
विश्वभर अनिद्रा र कम निद्राको समस्या बढिरहेको छ। यसका साथै मानिसहरू राम्रो निद्राका लागि सप्लिमेन्ट र औषधिहरूमा बढी निर्भर हुन थालेका छन्, तर विशेषज्ञहरूले दैनिक रूपमा निद्रा लाग्ने चक्की वा सप्लिमेन्टको भर पर्नु सही नभएको चेतावनी दिइरहेका छन्।
न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक सामग्रीअनुसार, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेन्सी सीडीसीको नयाँ रिपोर्टअनुसार, हरेक आठमध्ये एक अमेरिकी वयस्क सुत्न वा निद्रा पूरा गर्नका लागि कुनै सप्लिमेन्ट वा औषधिको प्रयोग गर्छन्।
त्यस्तै अर्को एउटा रिपोर्टले एक तिहाइ अमेरिकी वयस्कहरू राति न्यूनतम सात घण्टाको निद्रा पनि लिन नसक्ने देखाएको छ।
ड्युक युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरका निद्रासम्बन्धी वैज्ञानिक डा. सुजय कन्सागराका अनुसार, धेरै मानिसहरू मेलाटोनिन र म्याग्नेसियम जस्ता सप्लिमेन्टलाई जादुई उपाय मान्छन्, जबकि उनीहरूले आफ्नो निद्रा बिग्रनुको वास्तविक कारणहरूको जाँच गराउनुपर्छ।
उनको भनाइ छ- म्याग्नेसियमले निद्रा सुधार्ने प्रमाणहरू सीमित छन्। यद्यपि, मांसपेशी तन्किने वा खुट्टा बाउँडिने (ऐँठन हुने) समस्या भएका मानिसहरूलाई यसले केही मद्दत गर्न सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सप्लिमेन्टप्रतिको निर्भरताले धेरै पटक वास्तविक रोग वा समस्यालाई लुकाइदिन्छ। तनाव, राति अबेरसम्म स्क्रिन हेर्नु, अनियमित दिनचर्या र कामको दबाब पनि निद्रा बिग्रनुका ठूला कारणहरू हुन्।
डाक्टरहरू भन्छन्- राम्रो निद्राका लागि औषधि खानुभन्दा पहिले आधारभूत बानीहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । जस्तै: हरेक दिन एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने, बिहान घाम ताप्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, सुत्नुअघि स्क्रिनबाट टाढा रहने र सुत्ने कोठा (बेडरुम) लाई अँध्यारो तथा चिसो राख्ने।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4