सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण विधिसम्मत होस् : कांग्रेस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते ११:०९

  • नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पदधारीमाथि उठेका प्रश्नहरू प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्ने बताएको छ।
  • कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले अनुसन्धानमा परेकाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने र राज्य निकायहरूले निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
  • कांग्रेसले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र राज्यको कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको स्मरण गराएको छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्ने बताएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरूपण हल्ला, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रचारबाजीबाट हुन नहुने बताएका छन् ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसको निरूपण सार्वजनिक हल्ला, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रचारबाजीबाट होइन, केवल प्रमाण, तथ्य र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्दछ,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यका संस्थाहरू बलियो हुनु भनेको उनीहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नु हो ।’

अनुसन्धानमा परेकाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने र राज्यका निकायहरूले निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । यसले मात्र लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी राज्य र संस्थागत विश्वसनीयता मजबुत हुनेतर्फ कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘राज्यले विधिसम्मत ढङ्गले गर्ने अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नपुर्‍याई सहयोग गर्न अनुसन्धानको दायरामा परेका व्यक्तिहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारका सबै कार्य, कारबाहीहरू पनि चयनात्मक नभई कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मात्र अगाडि बढून् भन्नेतर्फ नेपाली कांग्रेस, सरकार र सम्बद्ध निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ चालिसेले भनेका छन् ।

विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भन्दै कांग्रेसले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने र कोही पनि कानुनभन्दा माथि नहुने स्मरण गराएको छ ।
‘राज्यले कानुनसम्मत रूपमा गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु प्रत्येक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘जुनसुकै ओहोदामा रहेका व्यक्ति भए पनि राज्यको कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ र सबैलाई यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गरेको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँको सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई लोकतान्त्रिक संस्कार र राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा लिइएको प्रवक्ता चालिसेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

देवराज घिमिरेको बयान : सभामुखले सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छैन

झापा-२ : पूर्वसभामुखलाई पूर्वउपसभामुखले हराइन्

निवर्तमान उपसभामुखभन्दा सभामुख साढे ७ हजार मतले पछाडि

पूर्व सभामुख घिमिरेको प्रतिक्रिया- महाकाली सन्धिबारे स्पष्ट छु, मेरो हस्ताक्षर छैन

रविले भने- जनताको आवाज उठाउँदा माइक काट्ने सभामुख, देवराजले गरे खण्डन

सभामुख घिमिरेले भने- मेरो कार्यकाल आगामी माघ ५ गतेसम्मै छ

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित