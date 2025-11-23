झापा-२ : पूर्वसभामुखलाई पूर्वउपसभामुखले हराइन्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा क्षेत्र नम्बर २ मा पूर्वउपसभामुख इन्द्रिरा रानाले पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेलाई पछि पार्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकी छन्।
- रानाले ६० हजार ११० मत प्राप्त गरी नेकपा एमालेका घिमिरेलाई करिब ४९ हजार मतान्तरले पछि पारेकी छन्।
- श्रम संस्कृति पार्टीका केशव कुमार भण्डारी, नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाई र राप्रपाका भद्र प्रसाद नेपालले क्रमशः ७ हजार २९, ५ हजार ६१६ र ३ हजार ९६६ मत पाए।
२४ फागुन, काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर २ मा पूर्वउपसभामुख इन्द्रिरा रानाले पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेलाई पछि पार्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकी छन् ।
रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेकी रानाले करिब ४९ हजार मतान्तरले नेकपा एमालेका घिमिरेलाई पछि पारिन् । रानाले ६० हजार ११० र घिमिरेले ११ हजार ३६८ मत प्राप्त गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका केशव कुमार भण्डारी ७ हजार २९, नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईले ५ हजार ६१६ र राप्रपाका भद्र प्रसाद नेपालले ३ हजार ९६६ मत पाए ।
