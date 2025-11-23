एउटा मर्मस्पर्शी दृश्य : जब सुरक्षाकर्मीले नालीमा फसेको कुकुरको बच्चा निकाले

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापा–५ मा अन्तिम मतपरिणाम आउनै लाग्दा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
- सडक किनारको नालीमा डुब्दै गरेको सानो कुकुरको बच्चालाई सुरक्षाकर्मीले बचाएका थिए।
- सुरक्षाकर्मीले कुकुरको बच्चा सुरक्षित राखेपछि आमा कुकुरले राहतको सास फेरेकी थिइन्।
झापा–५ मा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित छ । अन्तिम मतपरिणाम आउनै लाग्दा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको थियो । सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो पंक्ति उभिएको थियो ।
त्यही भीडभाड र तनावपूर्ण क्षणमा एउटा सानो, तर मार्मिक दृश्य देखिए, जसलाई अनलाइनखबरले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो।
सडक किनारको नालीमा एउटा कुकुर भौतारिरहेका थिए । उनी नालीमा डुबेका अर्को कुकुरको बच्चा बचाउन गुहार गरिरहेका जस्ता लाग्थ्यो । किनभने नालीमा सानो कुकुर डुबिरहेको देखिन्थ्यो ।
त्यसबेला एउटा सुरक्षाकर्मी दौडँदै त्यहाँ पुगे । उनले नालीमा डुब्दै गरेको सानो कुकुरको बच्चालाई सजिलै निकालेर सडकमा राखिदिए । बच्चा सुरक्षित भयो, आमा कुकुरले राहतको सास फेरिन् ।
यो कुनै ठूलो काम थिएन, तर करुणा, समभाव र मानवताको एउटा मर्मस्पर्शी दृश्य थियो ।
