+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनुषामा सुरक्षा व्यवस्था कडा, ८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

उनका अनुसार जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि भए सात मिनेटभित्र अन्य सुरक्षा फोर्सहरू पुग्ने गरी प्रभावकारी सुरक्षा योजना मिलाइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १५:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनुषामा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
  • जनकपुर विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा १६ फागुनदेखि नेपाली सेनाले लिएको छ।
  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले निर्वाचन विरोधी गतिविधि भए सात मिनेटभित्र सुरक्षा फोर्स पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

१९ फागुन, जनकपुरधाम । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर धनुषाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । जनकपुर विमानस्थल गत १६ फागुनदेखि नेपाली सेनाको सुरक्षाको जिम्मा लगाइएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल लगायत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेका छन् ।

धनुषाको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी गरी ८ हजार बढी सुरक्षाकर्मी परचालन गरिएको प्रजिअ लुइँटेलले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि भए सात मिनेटभित्र अन्य सुरक्षा फोर्सहरू पुग्ने गरी प्रभावकारी सुरक्षा योजना मिलाइएको छ ।

धनुषा प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ सुरक्षाकर्मी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर यादवको निधन

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर यादवको निधन
धनुषा झडपमा १६ सेल अश्रुग्यास प्रहार, ८ जना घाइते

धनुषा झडपमा १६ सेल अश्रुग्यास प्रहार, ८ जना घाइते
धनुषामा जग्गा अतिक्रमण विवाद : झडप हुँदा ८ जना घाइते, ७ सेल अश्रुग्यास प्रहार

धनुषामा जग्गा अतिक्रमण विवाद : झडप हुँदा ८ जना घाइते, ७ सेल अश्रुग्यास प्रहार
धनुषाका तीन क्षेत्रबाट महासेठ दम्पतिसहित तीनजनाको नाम एकल सिफारिस

धनुषाका तीन क्षेत्रबाट महासेठ दम्पतिसहित तीनजनाको नाम एकल सिफारिस
धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट विमलेन्द्र निधि एकल उम्मेदवार सिफारिस

धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट विमलेन्द्र निधि एकल उम्मेदवार सिफारिस
धनुषामा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : रघुवीर महासेठको वर्चस्व

धनुषामा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : रघुवीर महासेठको वर्चस्व

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित