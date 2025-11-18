धनुषामा सुरक्षा व्यवस्था कडा, ८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनुषामा २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
- जनकपुर विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा १६ फागुनदेखि नेपाली सेनाले लिएको छ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले निर्वाचन विरोधी गतिविधि भए सात मिनेटभित्र सुरक्षा फोर्स पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
१९ फागुन, जनकपुरधाम । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर धनुषाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । जनकपुर विमानस्थल गत १६ फागुनदेखि नेपाली सेनाको सुरक्षाको जिम्मा लगाइएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल लगायत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले अनुगमन गरेका छन् ।
धनुषाको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा ८ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी गरी ८ हजार बढी सुरक्षाकर्मी परचालन गरिएको प्रजिअ लुइँटेलले बताए ।
उनका अनुसार जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि भए सात मिनेटभित्र अन्य सुरक्षा फोर्सहरू पुग्ने गरी प्रभावकारी सुरक्षा योजना मिलाइएको छ ।
