धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर यादवको निधन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते २०:४५

२६ माघ, जनकपुरधाम । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर प्रदिप कुमार यादवको निधन भएको छ ।

गत बिहीबार राति उनलाई मस्तिष्क घात भएपछि जनकपुरको न्युरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । थप उपचारको लागि शुक्रबार हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगिएको थियो ।

उपचारका क्रममा काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा सोमबार उनको निधन भएको हो ।

उनी नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थिए।

धनुषा प्रदिप कुमार यादव मेयर
