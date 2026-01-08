नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदीलाई साढे ७ वर्ष जेल सजाय

२६ माघ, काठमाडौं । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदीलाई इरानको एक अदालतले साढे सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनका वकिल मोस्तफा निलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नरगिसलाई सजाय सुनाइएको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘उनलाई (नरगिस) लाई मिलेमतोमा षडयन्त्र रचेको आरोपमा छ वर्ष र प्रोपोगान्डा गतिविधिका लागि डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ ।’
नरगिस विगत केही वर्षदेखि जेल सजाय भुक्तान गर्दै आएकी छन् । डिसेम्बर २०२४ मा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई तीन साताका लागि जेलबाट अस्थायी रिहा गरिएको थियो ।
यद्यपि, गार्डियनको रिपोर्टअनुसार अभियन्ता र पश्चिमा मुलुकहरूको दबाबका कारण उनको रिहाइको समय बढेको थियो । नरगिसको पछिल्लो गिरफ्तारी डिसेम्बर २०२५ मा एक शोक सभामा ‘भडकाउ बयान’ दिएको आरोपमा भएको थियो ।
यही मामिला इरानको उत्तर–पूर्वी सहर मशहदको एक अदालतले उनलाई साढे सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो ।
५३ वर्षीया नरगिसलाई इरानमा महिलाहरूमा हुने अत्याचारविरूद्ध आवाज उठाएको भन्दै २०२३ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
मोहम्मदी २०२१ देखि तेहरानको कुख्यात एविन जेलमा बन्द थिइन् । डिसेम्बर २०२४ मा उनलाई मेडिकल रिपोर्टका आधारमा जेलबाट तीन साताका लागि अस्थायी रिहाइ गरिएको थियो । मोहम्मदीले कैयौं सजायको सामना गर्दै आएकी छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4