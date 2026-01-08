नेपालका ९०.४ प्रतिशत वयस्क पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन, महिलासँग कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन छ।
- महिलामध्ये ८१.६ प्रतिशतसँग मोबाइल फोन छ भने ७२.७ प्रतिशत महिलाले गत तीन महिनामा मोबाइल प्रयोग गरेका छन्।
- देशभरि ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट सुविधा सहित उपकरण प्रयोग भइरहेको छ, सहरी क्षेत्रमा ८६.५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ७३ प्रतिशत घरमा।
२६ माघ, काठमाडौं । नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२’ को नतिजा अनुसार महिलाको तुलनामा धेरै पुरुषसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको देखिएको हो ।
देशभरि १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ८१.६ प्रतिशतसँग आफ्नै मोबाइल रहेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । यो उमेर समूहका ७२.७ प्रतिशत महिलाले गत तीन महिनामा मोबाइल फोन प्रयोग गरेको समेत पाइएको छ ।
त्यस्तै ७८.७ प्रतिशत पुरुषले पछिल्लो तीन महिनामा मोबाइल फोन प्रयोग गरेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।
मोबाइल फोनमा पनि स्मार्ट फोन प्रयोग संख्यासमेत उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । आफ्नै स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने वयस्क पुरुष ८२.१ प्रतिशत छन् । महिला ७२.८ प्रतिशत छन ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रको ग्रामीण भेगबाहेक क्षेत्रमा ९२.४ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।
नेपालमा हरेक पाँचमध्ये चार घरमा इन्टरनेट सुविधा सहित उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको समेत सर्वेक्षणको विश्लेषण छ । अर्थात्, ८२ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट प्रयोग हुने उपकरण प्रयोग भइरहेको देखिएको छ ।
यसमध्ये सहरी इलाकामा ८६.५ प्रतिशत घर र ग्रामीण इलाकाका ७३ प्रतिशत घरपरिवारमा यस्ता उपकरण रहेको देखिएको छ । प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ग्रामीण भेगमा ५९.१ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र यस्ता उपकरण प्रयोग भएको तथ्यांक छ ।
