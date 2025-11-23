+
परेवा : प्राचीन ‘म्यासेन्जर’देखि शान्तिको प्रतीकसम्म

परेवालाई कुनै पनि काम गर्दा उडाउने गरेमा शुभ हुने विश्वास रहेको पाइन्छ । त्यसैले, महोत्सव, विवाह वा पूजा जस्ता शुभ अवसरमा परेवालाई उडाउनु प्रचलन छ ।

मनिषा थापा मनिषा थापा
२०८२ फागुन १९ गते १३:०६

जा जा जा जा… कबूतर जा जा जा…

जा जा जा जा… कबूतर जा जा जा…

पहले प्यार की पहली चिट्ठी.. साजन को दे आ…

कबूतर जा जा जा………

यो गीत कतिलाई याद छ ?

सम्भवतः ९० दशकको बहुचर्चित यो गीत जब बज्छ, अधिकांशको दिमागमा एउटा पुरानो फिल्मको दृश्य आउँछ, सलमान खान र भाग्यश्रीको प्रेम कथा ।

‘मैने प्यार किया’ फिल्मको सो गीतमा दुई प्रेम–प्रेमिकाको भावना साट्न परेवालाई सन्देश  आदान–प्रदान गर्ने पत्रबाहक बनाइएको छ । गीतमा प्रेमिकाले परेवाको मुखमा चिठ्ठी च्याप्न लगाएर उडाउँछिन्, र त्यो प्रियजनको हातमा पुग्छ ।

फिल्ममा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा पनि परेवाले यस्तै काम गरेको इतिहास छ ।

चट्टानको भीरमा बस्ने परेवा, मल र मासुका लागि घरसम्म ल्याइए 

पहिले पेरवा मेसोपोटामिया हालको इराक, इजिप्ट र एशियाली देश इरान, अफगानिस्तान, भारतको उत्तर-पश्चिमी भागका विभिन्न भू-भागको चट्टानको भीर, जंगल र पहाडी क्षेत्रमा बस्थे । यही प्राकृतिक बासस्थान नै उनीहरुको घर थियो ।

त्यसैले, पहिले ‘रक डोब’ भनिन्थ्यो । वैज्ञानिकले  परेवालाई ‘कोलम्बीया लिभिया’ नाम दिए ।

विस्तारै मान्छेले परेवाको मल र मासु उपभोग गर्न आफूसँग ल्याएर पाल्न थाले । यसको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटासियम पर्याप्त हुन्छ, जसले निर्जन माटोलाई उर्वर बनाउँथ्यो ।

इजिप्टका पुरातात्विक शिलालेख अनुसार कम्तीमा ४ हजार वर्षअघि नै इजिप्टियनहरूले परेवालाई देवताहरूको लागि बलि, धार्मिक अनुष्ठान र मासुका लागि पाल्न थालेका थिए ।

मेसोपोटामियाका माटोका फल्याकहरूमा ५ हजार वर्ष पुराना स्पष्ट उल्लेख छन्, जसले परेवा पालनको प्रमाण दिन्छन् ।

जंगलमा बस्ने परेवालाई पाल्तु बनाउने प्रक्रिया अत्यन्त क्रमिक र भावनात्मक थियो ।

मानिसहरूले जंगली परेवालाई चट्टानको पहाडबाट बिस्तारै ल्याएर घर नजिकैका चट्टान जस्ता संरचनाहरू बनाइदिएर राख्न थाले ।

उनीहरूको प्रजनन क्षमता आश्चर्यजनक थियो । एक जोडीले वर्षमा ६ देखि ८ पटक अण्डा पार्न सक्छन् ।

यो उच्च प्रजनन दरले उनीहरूलाई छिट्टै बढाउन सजिलो बनायो । समयक्रममा प्रजनन सेलेक्टिभ ब्रीडीङमार्फत मानिसले विभिन्न प्रजाति विकास गरे । समयक्रमसँगै परेवा मान्छेसँग घुलमिल भए र जंगललाई बिर्सिए ।

त्यहीँबाट हाम्रो इतिहासको अटुट हिस्सा बने ।

प्राचीन ‘म्यासेन्जर’ परेवा

मानिसले आकाशलाई हेरेर स्वतन्त्रताको कल्पना गर्‍यो, तर त्यो स्वतन्त्र आकाशमै उड्ने परेवा कहिल्यै कुनै बेला सन्देशको भरपर्दो माध्यम बन्ला भन्ने कसैले सोचेको थिएन ।

प्राचीन इजिप्ट, रोम साम्राज्यले परेवाको अद्भुत क्षमता पहिल्याएर प्रयोगमा ल्याए ।

त्यो हो, सयौं किलोमिटर टाढाबाट पनि आफ्नो बासस्थान फर्किन सक्ने क्षमता ।

परेवाहरुले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र, सूर्यको स्थिति, गन्ध, दृश्य संकेत र इन्फ्रासाउन्ड प्रयोग गर्छन् । उनीहरुको आँखामा क्रिप्टोक्रोम प्रोटिनले चुम्बकीय क्षेत्र देख्न सक्छ, जसले मानसिक नक्सा बनाएर गन्तब्यमा पुग्न सक्छन् ।

यही स्वभावका कारण साना कागजका चिठी खुट्टामा बाँधेर पठाइन्थ्यो । यो क्रम प्राचीन मिश्रमा करिब १३५० ई.र्पू अघि सुरु भएको मानिन्छ ।

एउटा चरालाई सन्देश ओसारपोसार गराउने माध्यम बनाउन कसरी सम्भव भयो, त ?

यो खुबी पहिल्याउन सानोतिनो कागजमा लेखिएको सन्देश परेवाको खुट्टामा हल्का डोरीले बाँधिन्थ्यो । परेवालाई पहिले नै आफ्नै ‘घर’ मा पालेर तालिम दिइन्थ्यो ।

जब उसलाई टाढा लगेर छोडिन्थ्यो, ऊ स्वाभाविक रूपमा आफ्नै बासस्थान फर्किन्थ्यो । र, त्यहीँ सन्देश सुरक्षित पुग्थ्यो ।

टेलिग्राफ, टेलिफोन र इन्टरनेट नहुँदाको युगमा परेवा भरोसाको जीवित पुल थियो । उसले युद्धको गोप्य सूचना बोकेको इतिहास छ ।

इतिहासकारहरुका अनुसार परेवामार्फत सन्देश पठाउने चलन करिब तीन हजार वर्षअघि प्राचीन इजिप्टबाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यतिबेला नील नदी आसपासका बस्तीहरूबीच छिटो खबर पुर्‍याउन परेवा प्रयोग गरिन्थ्यो । व्यापार, राज्यका सूचना र विशेष घोषणाहरू यिनै पखेटामार्फत पुग्थे ।

पछि यो अभ्यास रोम साम्राज्यमा व्यवस्थित बन्यो । युद्धको समयमा सेनाले टाढाका मोर्चाबाट राजधानीसम्म खबर पठाउन ‘होमिङ पिजन’ प्रयोग गर्थे ।

रोमनहरूले युद्धमाजस्तै जुलियस सिजरको गल विजयमा परेवामार्फत नै सन्देश आदानप्रदान गरेको मानिन्छ ।

मध्ययुगमा अरबीहरूले बगदादमा विशेष टावर बनाएर ‘प्राचीन इन्टरनेट’ जस्तै गरी प्रयोग गरे ।

विस्तारै यो परम्परा एसियातिर फैलियो र मुगल साम्राज्यकालमा त दरबारदेखि दुर्गम किल्लासम्म सूचना आदान–प्रदानको सशक्त माध्यम बन्यो ।  पुराना फल्याकहरूमा पनि परेवाको चित्र पाइन्छ, जसले देवताहरूको सन्देशवाहकको रूपमा देखाउँछ ।

समय बदलियो, प्रविधि आयो । तर परेवाले लेखेको त्यो मौन अध्याय मानव सभ्यताको स्मृतिमा अझै उस्तै सजीव छ ।

विश्व युद्धमा सैनिक बचाउने परेवा 

विश्वयुद्धको कठिन परिस्थितिमा परेवा सामान्य चराचुरुङ्गी थिएन, ऊ जीवन बचाउने साहसी दूत थियो ।

प्रथम विश्वयुद्धका क्रममा सन्देश आदान–प्रदानका लागि हजारौँ होमिङ परेवा प्रयोग गरिन्थे ।

तार र टेलिफोन लाइन काटिँदा, धुवाँ र बारुदले आकाश ढाकिँदा, सैनिकहरूको अन्तिम आशा यिनै पखेटामा टेकेको हुन्थ्यो । सन् १९१८ को अक्टोबर ४ मा ‘लस्ट बटालियन’ भनेर चिनिने अमेरिकी सैनिकहरूको एक समूह जर्मन सेनाबाट घेरिएको थियो ।

आफ्नै तोपबाट पनि गल्तीले हमला भइरहेको थियो । यस्तो संकटमा ‘चेर अमी’ नामको परेवालाई सन्देश बाँधेर आकाशमा छोडियो । सन्देशमा उनीहरू रहेको सही स्थान उल्लेख थियो, ताकि आफ्नै आक्रमण रोकियोस् ।

उड्ने क्रममा चेर अमीमाथि गोली प्रहार भयो । उसको छातीमा गहिरो चोट लाग्यो, एउटा खुट्टा झण्डै चुँडियो, एउटा आँखा पनि गुमायो ।

तर घाइते अवस्थामै उसले हार मानेन । करिब ४० किलोमिटर दूरी २५ मिनेटमै पार गर्दै ऊ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्यो । सन्देश समयमै पुगेपछि तोपको आक्रमण रोकियो र १९४ सैनिकको ज्यान जोगियो ।

युद्धभर परेवाहरूले गोप्य सूचना, सहायता माग्ने खबर, र आक्रमण रोक्ने सन्देश बोके । उनीहरूलाई विशेष तालिम दिइन्थ्यो र सुरक्षित रूपमा ‘लोफ्ट’ मा फर्किन सिकाइन्थ्यो । चेर अमीको साहसका लागि उसलाई फ्रान्स सरकारले ‘क्रोइक्स डे गुएर’ पदक प्रदान गर्‍यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि लाखौं जीवन बचाएको किस्सा छ ।

प्रविधिको विकास (रेडियो, टेलिफोन) सँगै यो उपयोगिता घट्यो, तर परेवाको यो क्षमता इतिहासको सबैभन्दा मीठो कथा हो, जसको स्मरण आजको दिनमा पनि गरिन्छ ।

परेवाको जोडीको उदाहरण

‘जोडी होस् त परेवाको जस्तो’, यो भनाइ केवल शब्द होइन, अनुभूति हो । परेवा प्रायः एउटै साथी रोज्छ र लामो समयसम्म समर्पित हुन्छन् । परेवाको यौन जीवन शान्त हुन्छ । भालेले पोथीलाई आकर्षित गर्छ, दुवैले छोटो मिलन गर्छन् । भालेले पोथीलाई माया भरिएको कूइँ–कूइँ स्वरले बोलाउँछ, वरिपरि फन्को मार्दै फकाउँछ ।

जोडी बनेपछि दुवैले मिलेर गुँड बनाउँछन्, पालैपालो अण्डा सेक्छन् र बच्चालाई हुर्काउँछन् । एकअर्काको प्वाँख स्याहार्दै, काँधमा काँध मिलाएर बस्दै उनीहरू स्नेह देखाउँछन् । त्यसैले फिल्म र कथाहरूमा सेता परेवाको जोडी प्रेम, निष्ठा र शान्तिको शक्तिशाली बिम्ब बन्छ ।

धर्म, संस्कृतिमा परेवा

परिवर्तनशील संस्कृतिमा परेवा सदैव शान्ति र पुण्यको प्रतीक बनेको छ । हिन्दू धर्ममा परेवा रति देवी (कामदेवकी पत्नी) को वाहन मानिन्छ, जसले प्रेम, कामना र सौन्दर्यको संकेत गर्छ । कतिपय लोककथामा परेवालाई यमराजसँग पनि जोडिएको पाइन्छ ।

नेपालका मन्दिरहरूमा परेवालाई चामल खुवाउने प्रचलन छ, जसले पूर्वजहरूलाई शान्ति र पुण्य मिलोस् भन्ने विश्वास जगाउँछ । बौद्ध परम्परामा पनि परेवा शान्ति र सकारात्मक ऊर्जाको प्रतीक मानिन्छ ।

उदाहरणका लागि, बौद्धनाथ स्तुपामा चामल छर्दा पखेटाबाट फैलिने हावाले सकारात्मकता फैलाउँछ भन्ने कथा प्रचलित छ । इस्लाम र क्रिश्चियन धर्ममा पनि परेवा पवित्र मानिन्छ ।

शुभ कार्यमा परेवा 

परेवालाई कुनै पनि काम गर्दा उडाउने गरेमा शुभ हुने विश्वास रहेको पाइन्छ । त्यसैले, महोत्सव, विवाह वा पूजा जस्ता शुभ अवसरमा परेवालाई उडाउनु प्रचलन छ ।

विशेषतः थारू र नेवारी समुदायमा यो चलन देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरूले पनि कार्यक्रमको सुरुवातमा शुभता र भाग्य ल्याउने विश्वासमा परेवालाई उडाउँछन् ।

यसरी परवा केवल पंक्षी मात्र नभई धर्म, संस्कृति र समाजलाई जोड्ने आध्यात्मिक दूतको रूपमा सम्मानित छ ।

हेलाको पात्र बन्दै

विश्वभर परेवा र ढुकुरलाई पहिले सम्मानको नजरले हेरिन्थ्यो । युद्धमा जीवन बचाउने, सन्देश बोकेर आशा पुर्‍याउने, घरपालुवा साथी बन्ने । यी सबै योगदानका कारण तिनीहरू मानव समाजका नायक मानिन्थे।

तर, १९औं–२०औं शताब्दीमा टेलिग्राफ, टेलिफोन र रेडियोको आगमनसँगै उनीहरूको उपयोगिता घट्न थाल्यो । धेरै परेवा शहरमा छरिए ।

 फोहोरमा खाना खोज्ने, भवन नोक्सान गर्ने भन्दै तिनीहरूलाई ‘फोहोर चरा’ भनेर मानिसहरुबाटै हेपिए ।

नेपालमा पनि स्थिति यस्तै भयो । काठमाडौंका प्राचीन मन्दिरहरू—बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ स्तूप, स्वयम्भूनाथ स्तूपमा परेवालाई बिहान–बेलुका चारो खुवाइन्छ, पर्यटक तस्वीर खिच्छन् । यो दैनिक देखिने परेवाको उपस्थितिले मन्दिर परिसरलाई जीवन्त बनाउँछ ।

यो दृश्य सबैलाई मनपर्छ, पनि । तर, यही परेवा घरमा आयो भने उनीहरूलाई ‘फोहोर चरा’ भन्दै ढुङ्गा हानिन्छ, गुँड बनाएर बस्यो भने भत्काइन्छ्, बरन्डाबाट धपाइन्छ ।

यो विरोधाभासले देखाउँछ, एकातिर मन्दिर परिसरमा हरेक बिहान चारो छरिन्छ, पर्यटकहरू फोटो खिच्छन् र परेवालाई शहरको जीवन्तता दिने ठानिन्छ । अर्कोतिर स्थानीयहरूले नै यिनलाई दुःख दिन्छन् । यो आधुनिक जीवनशैलीको प्रभाव हो, व्यस्तता, प्रदूषण र अज्ञानताले प्रकृतिसँगको हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध धमिल्याएको छ ।

परेवा
लेखक
मनिषा थापा

अनलाइनखबरकर्मी संवाददाता थापा स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

