रौतहटमा निर्वाचन सुरक्षाको तयारी पूरा

१९ फागुन, रौतहट । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरी सहितको टोली परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताए । नेपाली सेनाले चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा बम डिस्पोजल टोलीसमेत परिचालन गरेको छ ।
निर्वाचन स्थलको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी रहने छन् । त्यसभन्दा बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सम्मिलित संयुक्त सुरक्षा टोलीले गस्ती समेत गरिरहेको छ ।
रौतहटका चार निर्वाचन क्षेत्रमा २७७ मतदानस्थलमा ५४१ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । कुल मतदाता संख्या ४ लाख ३६ हजार ६ सय ११ जना छन् । सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारीहरु पुगिसकेका छन् ।
भारतसँगको सिमानालाई हिजो रातिदेखि ७२ घण्टाका लागि बन्द गरिएको छ । भारतबाट नेपालतर्फ आउने नेपाली नागरिकको हकमा नागरिकता हेरेर प्रवेश दिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बताए ।
समानुपातिक मत खसाल्न जिल्लाका तीन ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
रौतहटको गौरमा रहेको जिल्ला अदालतको चौर, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरको मैदान र कारागार मतदान स्थलमा मत समानुपाकित मत खसाल्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख छोटेलाल दासले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएकाले निर्धक्क भई आ–आफ्नो मतदान स्थलमा गएर मताधिकार प्रयोग अनुरोध गरे ।
