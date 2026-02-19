+
निर्वाचन सुरक्षा : तराईको अवस्था बुझ्न एआईजी चतुर्वेदीलाई खटाइयो

अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १९:३७

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनका बेलामा तराई क्षेत्रमा हुनसक्ने सुरक्षा संवेदनशीलताबारे बुझ्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उमा प्रसाद चतुर्वेदीलाई खटाएको छ ।

शनिबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै एआईजी चतुर्वेदीलाई तराईको अवस्थाबारे बुझ्न पठाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनमा तराई क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित गतिविधि र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यो अनुसार उपयुक्त कारबाहीका प्रक्रिया गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीलाई खटाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

एआईजी चतुर्वेदी कार्यक्षेत्रमा गइसकेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा निकायलाई डेडिकेटेड रुपमा उच्च अधिकारी खटाउन र विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले जानकारी गराए ।

निर्वाचन सुरक्षा
