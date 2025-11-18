+
English edition
+
सन् २०२५ मा चिनियाँ वैज्ञानिक जर्नलहरू विश्वको अग्रणी श्रेणीमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १८:१३

९ फागुन, काठमाडौं । ‘वर्ल्ड जर्नल क्लाउट इन्डेक्स २०२५’ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, चीन उच्च–प्रभावकारी अनुसन्धानको प्रमुख केन्द्रको रूपमा उदाएको छ ।

चीनका ७६ वटा वैज्ञानिक जर्नलहरू अहिले विभिन्न ३१ विधाहरूमा विश्वकै उत्कृष्ट ५ प्रतिशतभित्र पर्न सफल भएका छन् । प्रतिवेदनले चिनियाँ जर्नलहरूको संख्या र प्रभाव दुवैमा तीव्र वृद्धि भएको देखाएको छ ।

यस सूचकांकमा अहिले १,९०६ चिनियाँ जर्नलहरू समावेश छन् जुन सन् २०२० को तुलनामा ४८० ले बढी हो ।

चिनियाँ जर्नलहरूको औसत प्रभाव अब विश्वमा सातौँ स्थानमा पुगेको छ । पाँच वर्षअघि चीन १२ औँ स्थानमा रहेको थियो ।

सन् २०२० यता औसतभन्दा बढी विश्वव्यापी प्रभाव राख्ने चिनियाँ जर्नलहरूको संख्यामा १७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यो सफलता सरकारको गुरुयोजनाको परिणाम हो । चीन सरकारले ‘चाइना साई–टेक जर्नल एक्सीलेन्स एक्सन प्लान’ मार्फत अर्बौँ डलर लगानी गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पाठकहरूसम्म पुग्न प्रमुख जर्नलहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्न थालिएको छ ।

अनुसन्धानको गुणस्तर कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कडा परीक्षण प्रणाली अपनाइएको छ ।

विशेषगरी भूविज्ञान, इन्जिनियरिङ, र इन्टेलिजेन्ट मेडिसिन जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ जर्नलहरूले पश्चिमी प्रकाशनहरूलाई कडा टक्कर दिइरहेका छन् ।

चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेज  र सिन्गुआ विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूले ‘नेचर इन्डेक्स’ मा वर्चस्व जमाएसँगै, चिनियाँ जर्नलहरूले अहिले विश्वभरका विद्वानहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।

चिनियाँ वैज्ञानिक
