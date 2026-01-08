+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मानव अधिकार आयोगद्वारा निर्वाचन सुरक्षाबारे सुरक्षा निकायसँग छलफल

आयोगका अनुसार छलफलमा निर्वाचनका क्रममा मतदाता, उम्मेदवार, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता तथा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते १७:४७

४ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेको छ । सोमबार मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी बोलाएर आयोगले छलफल गरेको हो ।

आयोगका अनुसार छलफलमा निर्वाचनका क्रममा मतदाता, उम्मेदवार, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता तथा खटिने कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा प्रमुखसँग आग्रह गरेका थिए ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आवश्यक सामग्रीमा केही कमी भए पनि उच्च मनोबलका साथ निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूसहित नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीको उपस्थिति रहेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक सञ्चार, सुरक्षा तथा यातायातलगायत सामग्रीहरूको यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगले भन्यो– अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ, कसैले बिथोल्न सक्दैन

निर्वाचन आयोगले भन्यो– अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ, कसैले बिथोल्न सक्दैन
निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी

निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी
निर्वाचन सुरक्षा : सर्लाहीमा गस्तीमा खटियो सेना

निर्वाचन सुरक्षा : सर्लाहीमा गस्तीमा खटियो सेना
निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमा उत्रियो नेपाली सेना

निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमा उत्रियो नेपाली सेना
काठमाडौंमा निर्वाचन सुरक्षा : सेना-प्रहरीको गस्तीदेखि ‘सरप्राइज चेकिङ’सम्म

काठमाडौंमा निर्वाचन सुरक्षा : सेना-प्रहरीको गस्तीदेखि ‘सरप्राइज चेकिङ’सम्म
निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुकुरसहितको संयुक्त गस्ती

निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुकुरसहितको संयुक्त गस्ती

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित