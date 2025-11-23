+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन सुरक्षा : सशस्त्र हेडक्वार्टरबाट १६ सय जनशक्ति जिल्ला खटाइयो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १४:१८

७ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले १६ सय जनशक्ति जिल्ला खटाएको छ ।

शुक्रबार सशस्त्र हेडव्वार्टरबाट १६ सय जनशक्ति बाहिरी जिल्लाका लागि खटाइएको हो ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा लक्षित सुरक्षाका लागि उपत्यकामा रहेका जनशक्तिहरूलाई बाहिरी जिल्लाहरूमा सबै सुरक्षा निकायले परिचालन गर्न सुरु गरेका छन् ।

निर्वाचन सुरक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मानव अधिकार आयोगद्वारा निर्वाचन सुरक्षाबारे सुरक्षा निकायसँग छलफल

मानव अधिकार आयोगद्वारा निर्वाचन सुरक्षाबारे सुरक्षा निकायसँग छलफल
निर्वाचन आयोगले भन्यो– अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ, कसैले बिथोल्न सक्दैन

निर्वाचन आयोगले भन्यो– अब ढुक्कैसँग निर्वाचन हुन्छ, कसैले बिथोल्न सक्दैन
निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी

निर्वाचन सुरक्षा : स्याङ्जामा इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन अटेरी
निर्वाचन सुरक्षा : सर्लाहीमा गस्तीमा खटियो सेना

निर्वाचन सुरक्षा : सर्लाहीमा गस्तीमा खटियो सेना
निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमा उत्रियो नेपाली सेना

निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमा उत्रियो नेपाली सेना
काठमाडौंमा निर्वाचन सुरक्षा : सेना-प्रहरीको गस्तीदेखि ‘सरप्राइज चेकिङ’सम्म

काठमाडौंमा निर्वाचन सुरक्षा : सेना-प्रहरीको गस्तीदेखि ‘सरप्राइज चेकिङ’सम्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित