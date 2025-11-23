निर्वाचन सुरक्षा : सशस्त्र हेडक्वार्टरबाट १६ सय जनशक्ति जिल्ला खटाइयो

७ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले १६ सय जनशक्ति जिल्ला खटाएको छ ।
शुक्रबार सशस्त्र हेडव्वार्टरबाट १६ सय जनशक्ति बाहिरी जिल्लाका लागि खटाइएको हो ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा लक्षित सुरक्षाका लागि उपत्यकामा रहेका जनशक्तिहरूलाई बाहिरी जिल्लाहरूमा सबै सुरक्षा निकायले परिचालन गर्न सुरु गरेका छन् ।
