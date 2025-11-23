निवर्तमान उपसभामुखभन्दा सभामुख साढे ७ हजार मतले पछाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना प्रतिस्पर्धी छन् ।
हालसम्मको मतगणनामा निवर्तमान उपसभामुख रानाभन्दा सभामुख घिमिरे साढे ७ हजार मतले पछाडि परेका छन् ।
रानाले ८ हजार ९६० मत पाउँदा घिमिरेले १ हजार ४२६ मत पाएका छन् । तेस्रोमा रहेका श्रम संस्कृति पार्टीका केशवकुमार भण्डारीले १ हजार १०७ मत ल्याएका छन् ।
चौथोमा नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं छिन् । उनले ७७० मत पाएकी छन् ।
