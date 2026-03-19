+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दोहोरो मूल्य स्टिकर टाँस्ने त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रका ५ होटललाई १४ लाख जरिबाना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १२:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्रिभुवन विमानस्थल आसपासका पाँच व्यावसायिक फर्मलाई उपभोक्ता ठगीका कारण कुल १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गराएको छ।
  • चारवटा फर्मलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ र एक होटललाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
  • अनुगमनमा एमआरपी नदेखाउने, दोहोरो मूल्य टाँस्ने र म्याद सकिएका सामान बिक्री गर्ने फर्महरू फेला परेका थिए।

११ वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा व्यावसायिक फर्महरूमाथि आकस्मिक अनुगमन गरी उपभोक्ता ठग्नेलाई जरिबाना गराएको छ ।

विभागले बिहीबार गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता हित विपरीतका गम्भीर गतिविधि फेला परेपछि पाँचवटा व्यावसायिक फर्मलाई कुल १४ लाख ५ हजार रुपैयाँ नगद जरिबाना गराएको छ । त्यस्तै एक प्रतिष्ठित होटललाई स्पष्टीकरणका लागि कार्यालयमा बोलाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा ती फर्महरूले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष ठगी गर्ने उद्देश्यले विभिन्न अवैध क्रियाकलाप गरेको विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अनुगमन गरिएका फर्महरूमा सामानको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नगरेको, साविकको मूल्य छोपेर नयाँ स्टिकर टाँसेर महँगोमा बिक्री गरेको र एउटै सामानमा दोहोरो मूल्यका स्टिकर टाँसेको पाइएको थियो ।

यस्तै कतिपय फर्महरूले तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य असुल गरिरहेको र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने म्याद सकिएका, फुड कलर समेत प्रयोग तथा बिक्रीका लागि राखेको अवस्थामा फेला परेका छन् ।

सबैभन्दा बढी जरिबाना पर्नेमा चारवटा फर्म रहेका छन् । विभागले एयरपोर्ट क्षेत्रमा रहेका सान इन्टरप्राइजेज, ओरियन्टल होटल्स, टी थ्री थकाली ग्रुप र साई किरण इन्टरप्राइजेजलाई जनही ३ लाख रुपैयाँका दरले नगद जरिबाना तिराएको छ ।

यी फर्महरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) बमोजिम तत्काल जरिबाना गरिएको विभागको भनाइ छ।

यसैगरी, सोही क्षेत्रमा सञ्चालित होटल सोनिगः प्रालिलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ । यस होटलले पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीतका कार्य गरेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको थियो । अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएपछि विभागले सोल्टी होटल लिमिटेडलाई आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात सहित २४ घण्टाभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग वाणिज्य होटल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित